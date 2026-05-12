Alexa Torrex llamó la atención al mostrar el diseño que se realizó en sus uñas; ¿fue por Tebi?

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex ha seguido activa en redes sociales compartiendo detalles de su regreso a la normalidad. Sin embargo, un video llamó la atención de los seguidores por un detalle que, según seguidores, aludiría a Tebi.

¿Por qué relacionan a Tebi Bernal con el jaguar en La casa de los famosos Colombia?

Durante La casa de los famosos Colombia 2026, Tebi Bernal consolidó el “Team Jaguar”. Desde entonces, la imagen de este animal comenzó a relacionarse directamente con el creador de contenido y, en redes sociales, varios usuarios utilizan emojis de jaguar para referirse a él.

Tebi Bernal consolidó el Team Jaguar en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Una de las personas que ha llamado la atención por usar este emoji en varias ocasiones ha sido Alexa Torrex, quien lo ha incluido en publicaciones relacionadas con la participación de su excompañero de reality.

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¿Por qué Alexa Torrex llamó la atención tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

A través de sus historias y publicaciones, Alexa Torrex ha compartido diferentes momentos relacionados con su regreso a la vida fuera del programa. Entre esos contenidos, varios usuarios notaron el diseño que llevaba en sus uñas.

Según comentaron internautas en redes sociales, el manicure de Alexa incluía detalles inspirados en un jaguar, algo que inmediatamente generó comentarios sobre una posible referencia a Tebi Bernal y al Team Jaguar.

Aunque Alexa Torrex no ha confirmado públicamente que el diseño tenga relación con el participante, seguidores del reality afirman que podría tratarse de una muestra de apoyo hacia él luego de su paso por la competencia.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales, donde algunos usuarios recordaron la cercanía que ambos tuvieron dentro del programa.

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¿Qué ha dicho Alexa Torrex sobre Tebi Bernal después de La casa de los famosos Colombia?

Después de abandonar La casa de los famosos Colombia 2026, Alexa Torrex se ha referido en varias ocasiones a la relación que construyó con Tebi Bernal durante el encierro.

Alexa Torrex revela detalles de su vínculo con Tebi Bernal / (Foto del Canal RCN)

En entrevistas, la creadora de contenido reconoció que sintió una conexión fuerte con él mientras compartían dentro de la casa. Además, explicó que el contexto del encierro hizo que las emociones fueran más intensas.

Con el paso de los días, Alexa también ha mencionado que actualmente mantiene una relación basada en el respeto y la amistad con Tebi. Sin embargo, los seguidores del programa continúan atentos a los mensajes que puedan interpretarse como señales de cercanía fuera del reality.