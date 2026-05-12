La creadora de contenido Isabella Ladera ha estado compartiendo en sus redes sociales diferentes detalles sobre su embarazo, emocionando a sus seguidores con cada actualización sobre la llegada de su bebé.

Durante las últimas semanas, la venezolana ha mostrado parte de su rutina, algunos cambios físicos que ha experimentado y varias de las emociones que vive en esta nueva etapa.

Isabella Ladera reveló el incómodo problema que está sufriendo en su embarazo (Foto Ivan Apfel / AFP)

¿Qué compartió Isabella Ladera en sus redes sociales?

En sus últimas publicaciones, Isabella ha compartido las incomodidades que ya está experimentando en su embarazo, revelando que se siente más embarazada que nunca.

La venezolana confesó que ya siente más dolores y presión debido a la posición del bebé, algo que ha comenzado a afectar más su rutina diaria mientras avanza la etapa final de su embarazo.

Ahora, Isabella compartió una de las cosas que aseguró no soportar durante esta etapa y que incluso terminó sorprendiéndola.

Según contó en sus redes sociales, el sol y el calor se han convertido en una de las mayores molestias que ha tenido durante el embarazo.

La creadora de contenido reveló que no soporta el sol ni el calor y comentó entre risas que definitivamente no era una “sirena embarazada”, haciendo referencia a algunos mensajes que recibe constantemente de sus seguidores.

“Cosas q me agarraron fuera d base este embarazo parte 28383: NO SOPORTO EL SOL NI EL CALOR. NO SOY UNA SIRENA EMBARAZADA JAJAA”, escribió Isabella en sus redes.

Sus declaraciones generaron reacciones entre sus fans, quienes le dejaron mensajes de apoyo.

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¿Cuándo nacerá el bebé de Isabella Ladera?

La venezolana compartió recientemente que ya tiene 32 semanas de gestación. Generalmente, un embarazo suele durar alrededor de 40 semanas, aunque desde la semana 37 el bebé ya podría nacer.

Tras conocer esta información, varios seguidores comenzaron a hacer cuentas sobre la posible fecha de nacimiento del bebé de Isabella Ladera.

Según cálculos realizados por algunos fans de la creadora de contenido, Isabella estaría dando a luz entre mediados de junio y comienzos de julio, aunque hasta el momento ella no ha confirmado una fecha exacta para el nacimiento de su hijo.