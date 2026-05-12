Claudia Serrato rompió en llanto al hablar de su mastectomía: “es una intervención muy dura”

El pasado 30 de abril, Claudia Serrato, la mánager de talentos como Lina Tejeiro y Tuto Patiño, reveló en redes sociales que tiene cáncer, un diagnóstico que, sin duda generó reacciones y conmoción.

Desde que Claudia habló públicamente de su estado de salud, ha venido compartiendo con sus seguidores todo su proceso, el cual, sin duda no ha sido para nada fácil y sin prensarlo, ella ha mostrado su vulnerabilidad y dolor al tratar el tema.

Entre tantos detalles que ha contado, conversó sobre sus biopsias y otras intervenciones médicas que se ha realizado para saber si su pecho izquierdo está bien, ya que el derecho es donde está la enfermedad y por eso, tendrá que realizarse un procedimiento para quitarlo.

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Es por esta razón que, Claudia compartió los detalles sobre la mastectomía que dentro de pocos días se someterá, lo que la tiene con una gran nostalgia y también con temor.

¿Qué dijo Claudia Serrato al romper en llanto y hablar de su diagnóstico?

En horas de la mañana de este martes 12 de mayo, Claudia Serrato volvió a comunicarse con sus seguidores a través de sus historias en Instagram en donde contó que ha estado afectada porque “en 15 días” le harán su mastectomía.

Claudia Serrato lloró al contar cómo será su intervención. (Foto/ Freepik)

La mánager de talentos dijo que ayer lloró mucho la hablar con su doctora sobre la intervención a la cual deberá someterse.

“Ayer fue un día muy duro, hablé con mi cirujana. Aterricé en mi realidad y es una operación muy dura. Yo sé que voy a estar bien, estoy parada en las ganas de vivir”.

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¿Qué detalles compartió Claudia Serrato sobre su intervención?

Claudia Serrato reveló que, en su cita con su especialista, le mostraron videos de cómo sería su intervención en su pecho derecho, “qué cosa tan salvaje”, dijo al contar los detalles.

Claudia Serrato conmueve al sincerarse sobre su diagnóstico. (Foto/ Freepik)

Pero así mismo, dio parte de tranquilidad al contar que su biopsia sobre su lado izquierdo salió bien y por eso, no será intervenido; al contar esto, la mánager se volvió a quebrar y lloró diciendo cómo se ha sentido.

Por otro lado, Claudia sigue firme creyendo en Dios y que espera a que él le dé todas las repuestas que ella está esperando en este momento difícil de su vida.