Alexa Torrex y Tebi Bernal se reencontrarán en La casa de los famosos: esto se sabe

Alexa Torrex, quien fue eliminada de La casa de los famosos Colombia hace siete días, reapareció en sus redes sociales completamente emocionada por su reencuentro con Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, el video generó opiniones divididas entre los internautas.

¿Alexa Torrex y Tebi Bernal se reencontrarán en La casa de los famosos?

Durante hace varios días Alexa Torrex ha hecho mención sobre un supuesto reencuentro con Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia, tras su eliminación de la competencia, y esta vez no fue la excepción.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Alexa Torrex preguntó a los internautas que si estaban listos para ver una vez más a ‘Alebi’, nombre con el que bautizó su shippeo con el actual participante de La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal.

Artículos relacionados Karol G Karol G da señales confusas sobre su relación con Feid: ¿qué hizo?

“¿Listos para la cena de ALEBI?”, mencionó la creadora de contenido.

El esperado reencuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de mayo durante la gala, noticia que tomó por sorpresa a los seguidores de La casa de los famosos Colombia, quienes desde hace días venían especulando sobre la posibilidad de volver a verlos juntos dentro del reality.

Artículos relacionados La casa de los famosos Sanción de El Jefe marcó cambios en la recta final de La casa de los famosos Colombia

¿Internautas apoyan un posible reencuentro entre Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Luego de que se confirmara el reencuentro entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, varios internautas no tardaron en reaccionar en redes sociales, dejando en evidencia opiniones divididas sobre la cercanía entre ambos.

Cena de Alexa Torrex y Tebi Bernal en en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Mientras algunos seguidores aseguraron que la creadora de contenido no debería buscar nuevamente al influenciador y le pidieron “quererse un poquito más”, otros revivieron el apoyo a la pareja con mensajes como “Alebi forever” y hasta le recomendaron llegar “más espectacular que nunca” para sorprenderlo.

Por lo pronto, continua a la expectativa por saber cómo será este emocionante momento que se llevará a cabo muy pronto dentro de la competencia que ya se encuentra en la recta final.