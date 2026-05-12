La respuesta de Alexa Torrex sobre el anillo de compromiso que le dio Jhorman Toloza: ¿se lo devolverá?

Alexa Torrex sigue dando de qué hablar tras su salida de La casa de los famosos Colombia, especialmente por la polémica que continúa con su expareja Jhorman Toloza y por la cercanía que tuvo con Tebi Bernal durante la competencia.

¿Por qué terminó la relación entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza?

Recientemente, Alexa se reunió con los exparticipantes Nicolás Arrieta y Sofía Jaramillo, quienes a través de un live hablaron de varios temas relacionados con la creadora de contenido.

Durante la transmisión, Alexa se refirió nuevamente al anillo de compromiso que le entregó Jhorman Toloza justo antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia.

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Y es que, luego de que se conociera que ella participaría en el reality, Jhorman la sorprendió al pedirle matrimonio.

Sin embargo, tiempo después y tras el acercamiento que tuvo con Tebi Bernal dentro de la casa, Alexa terminó expresando que comenzó a sentir cosas por él.

Alexa Torrex sorprendió al hablar del anillo de compromiso: ¿se lo devolverá? (Foto: Canal RCN)

Esto ocasionó que decidiera dar por terminada su relación con Jhorman enviando un mensaje a las cámaras de La casa de los famosos Colombia.

En ese momento, su expareja expresó públicamente que seguía firme con ella a pesar de todo lo que estaba ocurriendo dentro de la competencia.

No obstante, con el paso de los días la cercanía entre Alexa y Tebi aumentó, situación que llevó a Jhorman Toloza a confirmar públicamente el final de la relación.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre el anillo de compromiso que le dio Jhorman Toloza?

La salida de Alexa de La casa de los famosos también desató una nueva polémica, pues según se conoció, Jhorman decidió mudarse del lugar donde convivían.

Además, Alexa aseguró que en medio de esa situación también se habrían presentado daños locativos en el apartamento y se habría llevado algunas de sus pertenencias.

Alexa Torrex sorprendió al hablar del anillo de compromiso: ¿se lo devolverá? (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Alexa también se había referido anteriormente al anillo, asegurando que no pensaba devolverlo de inmediato y que quería hablar personalmente con Jhorman.

Sin embargo, él reaccionó en sus redes sociales y confirmó que no quería tener más contacto con ella.

En medio del live con Nicolás Arrieta y Sofía Jaramillo, Alexa volvió a tocar el tema y aseguró: “Si quiere su anillo, yo le devuelvo su anillo”, aunque también hizo referencia a varias de las cosas que, según ella, Jhorman se habría llevado del apartamento.