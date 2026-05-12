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Yuli Ruiz reveló que se someterá a nuevas intervenciones estéticas

Yuli Ruiz anunció que se realizará nuevos procedimientos estéticos, pese a las críticas que ha recibido en redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yuli Ruiz reveló los nuevos retoques estéticos que se realizará muy pronto
Yuli Ruiz reveló los nuevos retoques estéticos que se realizará muy pronto. (Foto Canal RCN).

Luego de recibir críticas por la cantidad de procedimientos estéticos que se ha realizado, la creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia Yuli Ruiz anunció que volverá a someterse a nuevos retoques.

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¿Qué retoques estéticos se realizará Yuli Ruiz?

Hace pocos días, Yuli Ruiz decidió hacer frente a las críticas que recibe constantemente en redes sociales por su aspecto físico, luego de que una internauta le asegurara que era linda únicamente por las operaciones que se había realizado.

Yuli Ruiz confesó qué cambios estéticos quiere hacerse
Yuli Ruiz confesó qué cambios estéticos quiere hacerse. (Foto Canal RCN).

Ante esto, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia expuso el comentario de la mujer y le sugirió que ella también debería considerar hacerse algunos retoques estéticos.

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“Claro, con operaciones todo el mundo es lindo”, escribió la internauta, a lo que Ruiz respondió: “Entonces toca que ahorre y se haga unas…”.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los seguidores de Yuli Ruiz fue que la creadora de contenido no solo expresó abiertamente su gusto por las intervenciones estéticas, sino que además confesó que ya tiene programado un nuevo procedimiento.

“Para las niñas que critican las c1rug14s, YO LAS AMO. Y muy pronto me haré otra”, escribió.

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No obstante, la influenciadora no reveló qué retoque estético se realizará ni la fecha en la que tiene previsto hacerlo, por lo que sus seguidores quedaron a la expectativa del nuevo cambio en su apariencia.

¿Cuántos retoques estéticos tiene Yuli Ruiz?

Durante su paso por La casa de los famosos Colombia, Yuli Ruiz que tiene un total de doce intervenciones estéticas para mejorar su apariencia, entre las que se encuentran un mini lifting, la blefaroplastia superior, y la v4g1n0pl4st1a.

Yuli Ruiz anunció nuevas intervenciones estéticas.
Yuli Ruiz anunció nuevas intervenciones estéticas. (Foto Canal RCN).

Pese a las críticas que suele recibir en redes sociales, Yuli Ruiz ha dejado claro que no tiene problema en hablar abiertamente sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado.

Lo cierto es que por ahora, mantiene en secreto cuál será el nuevo procedimiento estético al que se someterá.

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