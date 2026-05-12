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Alejandra Ávila presumió su figura y anunció que prepara nuevo proyecto audiovisual; así luce la actriz

Alejandra Ávila disfrutó de unas minivacaciones y su físico conquistó las redes sociales, que no pararon de elogiarla.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alejandra Ávila causó revuelo al mostrar su figura.
Alejandra Ávila causó revuelo al mostrar su figura en la playa. (Foto Canal RCN)

Alejandra Ávila sorprendió al presumir su figura en las redes sociales.

Alejandra Ávila estará en la segunda parte de Pa´quererte.
Alejandra Ávila estará en la segunda parte de Pa´quererte que será transmitida por el Canal RCN. (Foto Canal RCN)

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¿Qué publicó Alejandra Ávila?

La actriz causó furor al compartir una serie de imágenes en las que se le puede ver disfrutando de unas “minivacaciones” luego de las grabaciones de Pa’ seguirte queriendo.

En las fotografías, se le ve disfrutando de la playa y mostrando su físico, mientras anunció que se viene otro importante proyecto audiovisual del que no reveló muchos detalles.

Alejandra también viene de ser finalista de MasterChef Celebrity Colombia 2025 junto a Carolina Sabino, Valentina Taguado y Violeta Bergonzi.

Los seguidores de la ibaguereña esperan conocer pronto de qué se trata su nuevo personaje.

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¿Qué personaje interpreta Alejandra Ávila en Pa’ seguirte queriendo?

Por ahora queda esperar el estreno de la segunda parte de Pa’ quererte y de cómo ha evolucionado Milagros, a quien le da vida Alejandra.

La evolución de Milagros refleja también el crecimiento profesional de Ávila, quien ha sabido darle matices a lo largo de su desarrollo narrativo.

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“Recargando el alma, disfrutando lo simple y ya lista para empezar el nuevo proyecto que viene”, escribió Alejandra Ávila en su publicación.

La producción se podrá ver por la señal principal del Canal RCN y posteriormente estará disponible en la aplicación, lo que permitirá que los seguidores disfruten de cada capítulo en cualquier momento.

Este regreso marca un hito importante, ya que la historia se retoma seis años después, mostrando un crecimiento notable en los personajes, no solamente en edad, sino también en sus experiencias, emociones y la manera en que enfrentan nuevos retos.

Este salto temporal permitirá explorar cómo las decisiones del pasado repercuten en el presente, generando un relato más profundo para la audiencia.

El público que acompañó la primera parte de la historia se encontrará con un universo renovado, donde las emociones se intensifican y los conflictos adquieren nuevas dimensiones.

La expectativa es alta, pues la producción no solo busca mantener la esencia que la hizo exitosa, sino también ofrecer un retrato más realista de la vida y sus cambios.

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