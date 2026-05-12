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Yaya Muñoz opinó sobre el supuesto despecho de Deiby Ruiz por La Blanquita: "Sentí un fresquito"

Yaya Muñoz reaccionó al video viral de Deiby Ruiz y señaló que en esas imágenes se refleja su despecho y dolor.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yaya Muñoz habló de la controversia entre Deiby Ruiz y Katy Cardona.
Yaya Muñoz habló de la controversia entre Deiby Ruiz y Katy Cardona. (Foto Canal RCN)

Yaya Muñoz se refirió al supuesto despecho de Deiby Ruiz por su expareja La Blanquita.

Yaya Muñoz se refirió al video viral de Deiby Ruiz.
Yaya Muñoz se refirió al video viral de Deiby Ruiz. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre la polémica entre Deiby Ruiz y La Blanquita?

La panelista del programa Tamoenvivo dijo que vio el video que se viralizó de Ruiz en estado de alicoramiento y sintió un “fresquito”.

Según sus palabras, en esas imágenes se le nota el despecho y lo dolido que se siente por dejar ir a Katy Cardona.

Sus compañeros de programa alegaron que, por el contrario, Deiby debe estar tranquilo porque La Blanquita demostró la clase de mujer que es en el reality en el que estaba participando.

Yaya replicó que hay parejas que te estancan o te impulsan y que Katy ha estado mucho mejor desde que se separó de Deiby.

La conversación se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde los internautas comenzaron a debatir sobre quién impulsó la carrera de quién en las plataformas digitales.

Unos aseguran que Deiby fue quien hizo conocida a La Blanquita, mientras que otros sostienen que fue ella quien le dio visibilidad al caleño.

El tema sigue escalando y cada vez más personas se suman a la discusión, generando un ambiente de controversia entre los seguidores.

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¿Cómo reaccionó Deiby Ruiz al romance entre La Blanquita y Naim Darrechi?

En medio de la polémica, Deiby apareció en un video del creador de contenido Belosmaki, donde aseguró que no hay posibilidad alguna de volver con su expareja.

Sus declaraciones causaron revuelo, especialmente porque Katy Cardona comenzó un romance con el influenciador Naim Darrechi, a quien conoció en el reality y con quien se ha mostrado muy cercana desde que salieron de la competencia.

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Los seguidores interpretaron que Deiby pensó que Katy lo iba a buscar, pero al ver que ella ya había pasado página decidió mostrar su tristeza cuando era demasiado tarde.

Katy Cardona, quedó de tercera en la competencia y, aunque generó controversia por su romance con Naim, se sigue posicionando como una de las caras más visibles de Cali.

Su crecimiento en redes sociales ha sido notorio y muchos la comparan con La Jessu, otra participante del concurso, asegurando que Katy ha logrado superar incluso su alcance digital.

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