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Yeferson Cossio tuvo inesperado gesto con su mamá tras accidente automovilístico

Mamá de Yeferson Cossio sufrió accidente en carretera y el influenciador la sorprendió con emotivo gesto.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yeferson Cossio tuvo emotivo detalle con su mamá luego de fuerte accidente
Yeferson Cossio tuvo emotivo detalle con su mamá luego de fuerte accidente. (Foto Canal RCN).

Hace varios meses la madre de Yeferson Cossio sufrió un accidente mientras conducía su vehículo, por lo que el creador de contenido decidió sorprenderla con un inesperado detalle que desconcertó a sus seguidores. Sin embargo, el creador de contenido se adelantó a las críticas y explicó el por qué decidió hacerlo.

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¿Cómo fue el accidente que tuvo la mamá de Yeferson Cossio?

Según comentó en aquella ocasión Yeferson Cossio, su mamá terminó chocando mientras conducía tras sufrir un micro sueño que la llevó a perder el control de su automóvil. Sin embargo, pese a la gravedad del asunto, la mujer salió completamente ilesa.

Yeferson Cossio y Cintia Cossio vivieron momentos de angustia.
Yeferson Cossio y Cintia Cossio vivieron momentos de angustia tras accidente de tránsito que sufrió su mamá. (Fotos Canal RCN)

Según comentó Cossio en aquella ocasión, luego de intentar comunicarse con su mamá en repetidas ocasiones, un hombre devolvió una de sus llamadas, y le informó sobre lo sucedido.

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“Nos llamó un señor y se me vino el mundo encima. Hola hablo con el hijo de doña Luz Dary, su mamá acaba de tener un accidente muy grave de tránsito”.

A raíz de esto, Cintia y Yeferson decidieron tomar medidas en el asunto y ofrecerle a su mamá la comodidad de transportarse en carros con chofer. Sin embargo, esto no fue suficiente, y terminó comprándose una moto sin aprobación de sus hijos.

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¿Cuál fue el inesperado gesto que tuvo Yeferson Cossio con su mamá tras accidente de tránsito?

Ahora bien, luego de semanas de este traumático suceso, y teniendo en cuenta que su mamá quería total independencia al momento de movilizarse por la ciudad, Yeferson Cossio decidió darle una vez más un nuevo carro.

Mamá de Yeferson Cossio sale ilesa de accidente automovilístico.
Mamá de Yeferson Cossio se pronunció tras sufrir accidente de tránsito. (Foto de Yeferson Cossio Canal RCN) (Foto del automóvil Freepik)

“No le queríamos dar un carro nuevo, porque nos daba miedo… pero se compró una moto y empezó a andar en moto. Entonces decidí darle un carro, para que no ande más en moto”

Sin embargo, más allá de darle la camioneta de sus sueños, Yeferson Cossio incluyó un emotivo detalle: una fecha muy especial en la vida de su mamá, siendo esta ‘515’, el día en el que falleció su mamá, pero en el que ella también se convirtió en madre.

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