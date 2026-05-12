Campanita confesó que se reencontraría con Johanna Fadul, pero no con Sofía Jaramillo tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Campanita aseguró que está dolido con Sofía Jaramillo por sus palabras en el congelado de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Por qué Campanita no se reencontraría con Sofía Jaramillos tras su eliminación en La casa de los famosos Colombia 3?

El caleño reveló en el programa matutino Buen Día Colombia que sigue dolido por las palabras de Jaramillo en el congelado y por el enfrentamiento que tuvieron en su paso por el reality.

El bailarín expresó que a la modelo no la quisiera ver ni siquiera para tratar de hablar lo sucedido y que no quiere saber nunca más de ella.

Los presentadores le recordaron también el episodio con la actriz Johanna Fadul, quien salió expulsada del programa luego de hacerle comentarios ofensivos sobre su color de piel.

Campanita explicó que lo de Johanna lo entendió después, cuando se lo aclararon tras el posicionamiento y por las palabras de Maiker, pero que en el momento no se sintió ofendido porque nunca había recibido comentarios de ese tipo.

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¿Campanita se reencontraría con Johanna Fadul tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3?

Campanita aseguró que sí estaría dispuesto a reencontrarse con Johanna Fadul, pues entendió que sus comentarios no tenían la intención de ofenderlo.

El exparticipante también habló de la actitud de Tebi, a quien criticó por no haber usado el botón del pánico para hacer intercambio con Aexa.

Según él, Tebi siempre apeló a la lástima para convencer a los televidentes, pero en realidad nunca quiso retirarse del programa.

Además, dejó nominado a Valentino Lázaro, asegurando que quería ser coherente con su postura, mientras que Lázaro respondió que siempre supo que el bailarín no lo quería en el fondo.

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Después de la eliminación de Campanita, los participantes se enfrentaron a una nueva prueba de liderazgo que fue ganada por Beba, consolidando su posición en la recta final del programa.

Hoy, los seis habitantes que permanecen en la casa están desarrollando la prueba de presupuesto, una dinámica que consiste en realizar varios shows que serán medidos a través del “medidor del aburrimiento”, controlado por los televidentes.

Los puntos obtenidos en esta actividad definirán el mercado de la semana, que ya no resulta tan apremiante como antes, pues solo quedan seis bocas que alimentar.