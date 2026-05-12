Sofía Jaramillo causó revuelo al revelar si siente atracción por Tebi Bernal: así reaccionó Alexa

El reciente encuentro que se dio entre Alexa Torrex, Sofía Jaramilloy Nicolás Arrieta, continúa acaparando la atención de los internautas en redes sociales, sobre todo porque se convirtió en el espacio perfecto para hablar de algunos temas controversiales de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre Tebi Bernal, actual participante de La casa de los famosos Colombia?

Y es que, en medio de la transmisión en vivo hubo una pregunta que no pasó desapercibida entre los exparticipantes, especialmente para Sofía, quien fue interrogada por un usuario quien se mostró interesado en conocer si a ella le gusta Tebi Bernal, pregunta que llevó a que la misma Alexa dijera lo siguiente:

“Aclare eso, yo vi una entrevista donde decía que a usted le hubiera gustado Tebi, que a usted le estaba empezando a gustar Tebi”. Frente a las palabras de la cucuteña, Jaramillo respondió sin titubeos y explicó qué fue lo que quiso decir realmente.

“Yo si dije algo así pero no así, ella está cambiando las palabras y así es que empiezan los chismes, no amor, yo dije, si yo hubiese seguido en el reality posiblemente hubiese pasado algo con Tebi”, señaló Jaramillo.

¿Sofía Jaramillo confirmó que Tebi Bernal le gusta? Esto dijo la exparticipante de La casa de los famosos Colombia

De acuerdo con las palabras de la modelo y empresaria, ella sí se habría dando una oportunidad con Tebi pero solo con la intención de armar una estrategia y un shippeo falso, algo que hubiera sido consensuado pero que claramente hubiera terminado cuando ambos salieran del reality.

Lo anterior, llevó a que Nicolás compara la situación con lo ocurrido con Bernal y Alexa, quienes en un principio tomaron la situación como un juego, pero que terminó escalando a tal punto en el que sus parejas tomaran la decisión de poner fin a sus relaciones.

Sofía Jaramillo aseguró que habría tenido un shippeo con Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

Por su parte, Torrex intervino en la conversación para asegurar que, de haber ocurrido este shippeo falso entre Sofía y Tebi, posiblemente a su excompañera le habría terminado gustando, pues estando allí se pierde por completo la noción de la realidad y es normal que las emociones se sientan mucho más intensas.

Por ahora, lo cierto es que hay mucha expectativa por conocer, en primer lugar, quienes llegarán a la semifinal, y en segundo, los nombres de quienes llegará de nuevo a la casa para apoyar a los participantes en su búsqueda por llevarse los 400 millones de pesos.