La Liendra causó revuelo al aparecer totalmente calvo en redes; así luce el influenciador

La Liendra causó revuelo al mostrarse totalmente calvo en las redes sociales.

La Liendra mostró lo que se gastó llenando el álbum Panini del mundial de fútbol. (Foto Canal RCN)

¿A qué se debe el cambio de apariencia de La Liendra?

El creador de contenido, como muchos famosos, está por estos días llenando el famoso álbum Panini del mundial de fútbol que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá y que comenzará el próximo 11 de junio.

En medio de esta fiebre mundialista, se ha hecho popular en plataformas digitales un trend en el que las personas se convierten en láminas del álbum mediante la inteligencia artificial.

El influenciador subió una historia en la que mostró la figura que le hicieron sus seguidores y comentó que solo le faltaba conseguir la de él calvo.

La publicación generó risas entre su comunidad, que no pierde oportunidad para burlarse, aunque él se lo toma con tranquilidad y humor.

Además, compartió un video en el que reveló cuánto dinero ha invertido llenando el álbum y la expectativa que tiene por conseguir primero la lámina de Lionel Messi o la de su máximo ídolo, Cristiano Ronaldo.

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¿Por qué La Liendra no ha hecho contenido de humor para las redes sociales?

Aunque el humor sigue siendo parte de su esencia, La Liendra ha mostrado una evolución en su carrera digital.

En los últimos meses se ha dedicado a producir documentales con temáticas de mayor trasfondo, abordando desde la vida de Pablo Escobar hasta hechos históricos y científicos como el desastre de Armero o el alunizaje del hombre.

Estos proyectos han sido bien recibidos por su comunidad, que reconoce el esfuerzo por ofrecer contenidos más maduros.

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El influenciador también conmovió recientemente con una publicación por el Día de la Madre, en la que recordó la época en la que su mamá atendía una humilde tienda de madera para sacar adelante a su familia.

Al mostrar el antes y el después, reforzó la idea de que su historia es vista por muchos como un ejemplo inspirador de disciplina y superación.