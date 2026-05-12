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Koral Costa reapareció irreconocible tras su ruptura con Omar Murillo

Koral Costa nuevamente capturó la atención en redes sociales tras aparecer completamente trasformada en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Koral Costa y Omar Murillo en Buen día Colombia.
Koral Costa sorprendió con cambio de look. Foto | Canal RCN.

Koral Costa, una de las figuras del entretenimiento que por estos días ha estado en el centro de la conversación, recientemente capturó la atención en redes sociales tras impactar con su nuevo cambio de look, decisión que fue interpretada por muchos como el cierre de un ciclo.

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¿Cuál fue el cambio de look que se hizo Koral Costa, expareja Omar Murillo?

A través de su cuenta de Instagram en donde la reconocida actriz y cantante ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, no se aguantó y, fiel al estilo que la caracteriza apareció por medio de sus historias presumiendo su nueva apariencia, aparición que no pasó desapercibida.

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“Mi amor hace rato no les hacía cambio de look y yo dije como así, yo me volví así de básica, pues no, y todo esto lo hago por ustedes, yo los amo y ustedes son lo máximo”, señaló costa.

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Según lo explicó Koral, esta decisión de cambiar su cabello y ponerse una nueva peluca, responde a dos razones específicas, la primera porque se considera una mujer con una personalidad única, lo cual, ella disfruta mucho, pues aunque constantemente es criticada por esto mismo, está convencida de que las personas tienen que defender lo que es.

Koral Costa en La casa de los famosos Colombia.
Así quedó Koral Costa tras someterse a cambio de look. Foto | Canal RCN.

¿Que se hizo Koral Costa en el cabello?

Así mismo, especificó que, otra de las razones fuertes es porque ama poder empoderar a las mujeres a través de sus acciones, argumentando que nadie debería sentir pena y mucho menos esperar aprobación de alguien para arriesgarse a tomar decisiones.

Y para quienes se preguntan cuál fue el cambio que se hizo la mujer en su cabello, cabe mencionar que, se trata de una peluca corta color azul y de apariencia ondulada, una transformación que va muy bien con el estilo atrevido de la expareja de Omar Murillo.

La decisión de Costa sobre su nuevo look, ha estado acompañada de otra serie de elecciones que ha tomado desde hace un par de semanas luego de que ella y Bola 8 confirmaran públicamente el fin de su relación.

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