Nicolás Arrieta arremetió contra Tebi Bernal y lo acusó de aprovecharse de Alexa Torrex

El reciente encuentro que se dio entre Alexa Torrex, Sofía Jaramillo y Nicolás Arrieta sigue siendo tema de conversación en redes sociales, especialmente por los temas que abordaron los ex participantes relacionados con la competencia y con algunos de sus compañeros.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre la participación de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Sin duda, uno de las situaciones que generó debate, fue el shippeo entre Alexa y Tebi Bernal, relación que aún sigue dando de qué hablar y que incluso fue criticada por Nicolás, quien fiel a su estilo arremetió contra el antioqueño dejando ver su completo desacuerdo con su manera de jugar.

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“Se aprovechó de Alexa 100%, no oprimió ese botón, o sea, si dice que yo juego para Alexa, ¿ese es el odio que le tengo? Es un rastrero, es un mentiroso, es una rat4y se los digo aquí”, señaló el exparticipante sin filtros.

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Y es que, de acuerdo con la postura de Arrieta, Bernal dejó en evidencia su interés sobre Alexa cuando tuvo la oportunidad de oprimir el botón del pánico y no lo hizo, por lo que insistió en que eso lo convierte en un mentiroso, “y así Alexa no lo quiera escuchar, es la verdad”, agregó.

Esto dijo Nicolás Arrieta sobre el shippeo de Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Nicolás Arrieta arremetió contra Tebi Bernal?

Frente a la polémica opinión del creador de contenido, Alexa no dudó en expresar su punto de vista y refutar completamente sus palabras, pues para ella todo lo dicho por él no es cierto, dejando claro que, aunque es su opinión y es válida, no la respeta.

Como era de esperarse, el video que rápidamente empezó a circular en plataformas digitales, generó una ola de reacciones entre los internautas, quienes por un lado apoyaron la posición de Nicolás, y otros que la rechazaron.

Nicolás Arrieta lanzó comentario sobre Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

“Grítalo Nico es la verdad”, “Totalmente de acuerdo”, “Nicolás dice la verdad y soporten, Tebi fue un conveniente”, “Por culpa de Tebi tengo que darle la razón a Nico”, “Es la verdad pero Alexa está enamorada”, son algunos de los comentarios que se pueden leer .

Entre tanto, la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia que ya está en su recta final, sigue siendo motivo de amores y odios no solo al interior de la competencia, sino afuera, pues seguidores del formato continúan dándose la pela por llevar a su favorito a la gran final.