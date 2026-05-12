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Karen Sevillano se fue con toda y dejó en evidencia a internauta infiel que intentó conquistarla

Karen Sevillano expuso a un internauta que, pese a tener pareja, le habría enviado mensajes coquetos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karen Sevillano dejó al descubierto a internauta infiel
Karen Sevillano dejó al descubierto a internauta infiel. (Foto Canal RCN).

Karen Sevillano decidió exponer a un internauta que, pese a tener pareja, le habría enviado mensajes coquetos y subidos de tono durante varios meses. La creadora de contenido compartió parte de la conversación en redes sociales y su reacción no tardó en generar revuelo entre sus seguidores.

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¿Por qué Karen Sevillano dejó al descubierto a un internauta infiel?

Durante años, Karen Sevillano se ha caracterizado por exponer comportamientos de hombres tomando como referencia situaciones que suelen ocurrir en la vida real, tal y como pasó en esta ocasión. Según contó, uno de sus seguidores le habría enviado mensajes en tono coqueto durante meses pese a tener pareja sentimental.

Karen Sevillano frenó a hombre con pareja que llevaba meses coqueteándole
Karen Sevillano frenó a hombre con pareja que llevaba meses coqueteándole. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido relató a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, que durante la tarde de este martes decidió revisar su DM y allí descubrió los mensajes que el hombre le había enviado de manera insistente durante meses.

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Tras percatarse de la situación, aprovechó para exponerlo implícitamente ante sus millones de seguidores.

“Ay, no, los hombres son la payasada y la burla, y Héctor es la demostración. No me das ni rabia, y no te publico porque tu mujer no merece pasar esta vergüenza”.

Aunque Karen Sevillano decidió no revelar la identidad completa del hombre, su publicación generó reacciones entre sus seguidores.

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¿Qué acción tomó Karen Sevillano hacia internauta infiel?

Así mismo, Karen Sevillano decidió no exponer la identidad de Héctor, el hombre con pareja sentimental que le había estado coqueteando durante meses. En cambio, optó por bloquearlo, pues aseguró que no iba a permitir que su mujer pasara vergüenzas por culpa de él.

Internauta infiel quiso conquistar a Karen Sevillano
Internauta infiel quiso conquistar a Karen Sevillano. (Foto Canal RCN).

“Te voy es a bloquear, por descarado, cara lisa, insolente, atrevido, trepador y osado”, expresó Karen Sevillano, dejando claro que prefería cortar la situación de raíz antes de seguir dándole espacio a los mensajes del internauta, quien durante meses habría intentado coquetearle pese a tener pareja sentimental.

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