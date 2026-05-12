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Viralizan la reacción de la familia de Alexa Torrex a la eliminación de Campanita

La reacción de Alexa Torrex tras la eliminación de Campanita de La casa de los famosos Colombia se viralizó rápidamente.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Familia de Alexa Torrex reaccionó a eliminación de Campanita y video se hizo viral
Familia de Alexa Torrex reaccionó a eliminación de Campanita y video se hizo viral. (Foto Canal RCN).

La reacción de Alexa Torrex tras la eliminación de Campanita de La casa de los famosos Colombia no pasó desapercibida en redes sociales. El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del reality, quienes comentaron su inesperada expresión al conocer el resultado.

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¿Cómo reaccionó Alexa Torrex a la eliminación de Campanita de La casa de los famosos Colombia?

En las últimas horas se viralizó un video en el que Maiye Torrex, hermana de Alexa, grabó la reacción de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia tras la eliminación de Campanita. El clip llamó la atención debido a que desde hace varios días algunos seguidores, incluyendo a la familia recocha, esperaban que el joven bailarín oprimiera el botón del pánico para autoeliminarse y así darle su lugar a la reciente eliminada.

Campanita quedó eliminado de La casa de los famosos Colombia
Campanita quedó eliminado de La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)

Según comentó Maiye, la salida de Campanita era lo suficientemente predecible como para que él hubiera podido intercambiar su lugar con Alexa y abandonar la competencia por voluntad propia, y no por decisión del público.

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“Eso se sabía, se sabía que usted se iba. Egoísta, ¿por qué no oprimió el botón?”.

El video rápidamente se difundió en redes sociales y desató todo tipo de comentarios entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia, quienes reaccionaron a las palabras de Alexa y Maiye tras la eliminación de Campanita, algunos a favor y otros en contra.

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¿Qué participantes continúan en competencia en La casa de los famosos Colombia?

Tras la eliminación de Campanita el pasado domingo 10 de mayo, se conoció que los participantes que avanzaron hacia la semifinal fueron Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Mariana Zapata, Valentino y Beba de la Cruz.

Campanita se despidió de La casa de los famosos tras decisión del público
Campanita se despidió de La casa de los famosos tras decisión del público (Foto Canal RCN)

Sin embargo, el pasado lunes, luego de la prueba de liderazgo de la semana, se reveló que Beba de la Cruz aseguró su paso directo al Top 5 tras quedarse con el liderato y los beneficios que este otorga.

Con esto, la competencia de La casa de los famosos Colombia entró en su etapa definitiva, mientras los participantes restantes continúan buscando un lugar en la gran final del reality.

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