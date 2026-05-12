Alexa Torrex lanzó fuerte indirecta a la expareja de Tebi: “Tiene 400 millones de razones”

La creadora de contenido Alexa Torrex volvió a generar reacciones en redes sociales luego de un en vivo que realizó junto a Nicolás Arrieta, donde habló sobre diferentes temas relacionados con su vida sentimental y el futuro de su relación con Tebi.

Durante la transmisión, la influenciadora también lanzó una indirecta hacia Alejandra Salguero, expareja del paisa, comentario que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y desató múltiples reacciones entre los seguidores del reality.

Las declaraciones de Alexa llegaron luego de hablar sobre las lecciones que le dejó su paso por La casa de los famosos Colombia y las situaciones sentimentales que vivió antes y después del programa.

La indirecta de Alexa Torrex sobre la expareja de Tebi que causó polémica (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su futuro con Tebi?

La cucuteña estuvo hablando sobre cómo su relación con Jhorman Toloza pudo funcionar después de su eliminación del reality, si no se hubiera enterado de acciones del creador de contenido que considera imperdonables.

Según explicó, una de las situaciones que más le afectó fue que, presuntamente, Jhorman se involucró con su familia, algo que calificó como “lo más sagrado” para ella.

Alexa también comentó que, después de toda la experiencia que vivió dentro y fuera del reality, tomó la decisión de que para su próximo programa entrará soltera, asegurando que esa fue una de las principales lecciones que aprendió tras su paso por el formato.

Ante esto, Nicolás Arrieta le preguntó si eso significaba que también terminaría su relación con Tebi. La influenciadora reaccionó entre risas y aprovechó el momento para lanzar una indirecta relacionada con Alejandra Salguero, expareja del creador de contenido.

Alexa Torrex habló sin filtros sobre Alejandra Salguero y su relación con Tebi (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre la expareja de Tebi, Alejandra Salguero?

Alexa reveló que actualmente su futuro con Tebi es incierto, ya que todavía no sabe qué pasará cuando él salga del reality. Incluso, comentó que existe la posibilidad de que el paisa quiera “recuperar el hogar” con Alejandra Salguero.

En medio de la conversación, Nicolás Arrieta bromeó diciendo que Tebi podría salir con los 400 millones de pesos de Alexa, haciendo referencia a los comentarios de usuarios en redes que aseguran que Alexa terminó favoreciendo al influenciador dentro de la competencia.

Tras esto, Alexa respondió diciendo que Alejandra Salguero está “bajando las armas” porque tendría “400 millones de razones para disculparlo”, frase que rápidamente generó comentarios en redes sociales.

Asimismo, la creadora de contenido habló sobre la relación que tiene con la hija de Tebi y aseguró que la menor “la adora”. Según contó, desde el momento en que ingresó al congelado notó una conexión especial con ella.

Alexa afirmó que actualmente ha tenido contacto con la menor; sin embargo, aclaró que las conversaciones y temas relacionados con la niña prefiere mantenerlos en privado.