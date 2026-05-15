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La Segura habló de sus problemas médicos y mostró cómo avanza su proceso de recuperación: “Ya no aguanto más”

La Segura compartió que sigue enfrentando complicaciones médicas, aunque confía en nuevas alternativas para recuperar su bienestar.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Segura sigue en recuperación.
La Segura sigue en recuperación tras su fallida intervención médica. (Foto: Canal RCN)

La Segura mostró cómo continúa su recuperación tras sus complicaciones médicas.

La Segura busca alternativas.
La Segura busca alternativas para aliviar sus dolores crónicos. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué La Segura está en recuperación médica?

La creadora de contenido tuvo una intervención para mejorar los dolores crónicos que la han limitado físicamente.

El procedimiento consistió en instalarle un neuro estimulador en la espalda para permitirle tener una vida cotidiana más llevadera.

Según contó la influenciadora, el resultado no salió como esperaba, ya que ha sufrido varias complicaciones que la han incapacitado.

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La caleña compartió una historia en la que se le puede ver recibiendo atención especializada en la parte baja de la espalda.

En el clip, La Segura expresó que no entiende por qué le ha tocado vivir tanto dolor, aunque se mostró sonriente y aseguró que está tomando su recuperación con la mejor actitud.

Aun así, confesó que ya está cansada de estar constantemente bajo supervisión médica.

Desde entonces, reveló que el dispositivo fue removido de su cuerpo y que está esperando nuevas alternativas para aliviar sus dolores crónicos.

La situación ha despertado preocupación entre sus seguidores, quienes han estado atentos a cada actualización sobre su estado de salud.

“Dios mío, ya no aguanto más”, expresó La Segura en su publicación.

¿Cómo reaccionó Karen Sevillano a los problemas de salud de La Segura?

La Segura ha recibido mensajes de apoyo de diferentes personalidades, entre ellas Karen Sevillano, quien la calificó como una guerrera por la fuerza con la que ha enfrentado sus problemas de salud.

La excompañera de La casa de los famosos Colombia destacó que conoce de cerca las dificultades que ha tenido que atravesar y espera verla recuperada pronto para que continúe generando contenido y entreteniendo a su comunidad.

Por su parte, su esposo Ignacio Baladán también ha manifestado su preocupación por las recaídas de la influenciadora.

El chef uruguayo ha dejado claro que, aunque los últimos días no han sido fáciles, siempre estará a su lado, sobre todo en los momentos más difíciles.

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