Sale a la luz el polémico gesto que tuvo Violeta Bergonzi con Nicky Jam en tarima

En la noche del pasado jueves 14 de mayo se llevaron a cabo los Premios Nuestra Tierra 2026, esta edición tuvo varias sorpresas y momentos llenos de emoción, pero también de mucha nostalgia.

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Para este año, uno de los artistas que más brilló fue Yeison Jiménez, pese a que su presencia ya o esté entre nosotros. De hecho, recibió galardones por su música y legado y fue su familia quien estuvo presente para recibir sus premios.

Por otro lado, hubo sorpresas como la presencia de Feid, quien hizo presencia en esta edición de los premios y que, además, agradeció a Karol G tras recibir el galardón por mejor colaboración con ella con su canción ‘Verano rosa’.

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Así mismo, Nicky Jam también fue uno de los protagonistas de la noche, ya que lo condecoraron por su trayectoria y él estuvo sobre la tarima junto a Violeta Bergonzi, quien actuó como toda una fan y le hizo pasar un momento comentado en frente de todos.

¿Cuál es el comentado video de Violeta Bergonzi con Nicky Jam?

Violeta Bergonzi fue una de las presentadoras principales de Premios Nuestra Tierra 2026 y como todos ya la conocen, con su actitud no pasó desapercibida durante la noche, luego de protagonizar un comentado momento junto a Nicky Jam.

El gesto de Violeta Bergonzi con Nicky Jam no pasó desapercibido. (Foto/ Canal RCN)

Pues mientras ambos estaban en la tarima en frente de todos los invitados al evento, la presentadora y ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025, pausó por un momento la ceremonia y pidió un celular.

Cuando se lo dieron, abrió la app de cámara y se tomó una selfie con Nicky Jam, pero, además, le pidió su gorro para ella lucirlo y mientras tanto le decía que era su fan desde siempre.

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¿Cuáles fueron las reacciones que dejó Violeta Bergonzi con su actitud hacia Nicky Jam?

El momento entre Violeta Bergonzi y Nicky Jam en tarima se volvió viral. (AFP/ Charley Gallay)

Nicky Jam solo se reía de lo que estaba haciendo Violeta Bergonzi y le siguió el juego, pero las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

Precisamente, todo el país sabe cómo es ella y les pareció divertido lo que hizo, pues las fanáticas del artista dijeron que habrían hecho exactamente lo mismo, sin perderse la oportunidad de pedirle una foto al artista estadounidense.