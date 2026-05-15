Claudia Serrato reveló cómo se enteró de su cáncer: estos son los detalles

El pasado 30 de marzo, Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro y Tuto Patiño hizo público en sus redes sociales su diagnóstico sobre el cáncer de mama, noticia que, sin duda conmovió a sus seguidores.

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Desde que contó este momento difícil de su vida, la mánager de talentos ha venido compartiendo detalles sobre su estado de salud, como resultados de exámenes biopsias y ya dijo la fecha de cuándo será su mastectomía.

Sin embargo, antes de realizarse esta intervención médica, reveló cómo fue que se enteró de que tiene cáncer y aprovechó para darle un consejo a todas las mujeres sobre su cuidado.

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Precisamente para estos últimos días, Claudia apareció en sus historias llorando contando que tiene temor y que no ha sido fácil para ella saber que le deben hacer este procedimiento en su cuerpo.

¿Cómo se enteró Claudia Serrato que tiene Cáncer?

En horas de la noche del pasado jueves 14 de mayo, Claudia Serrato se tomó su tiempo para responder la pregunta que tanto le han hecho y es cómo se enteró de su diagnóstico de cáncer.

Claudia Serrato reveló cómo reaccionó al enterarse de su cáncer. (Foto/ Canal RCN)

La mánager de talentos dijo que, su mamá falleció de cáncer, pues también tuvo el mismo tipo que ella y aunque asumió que la enfermedad podía ser hereditaria, Claudia pensó que nunca le iba a dar porque se cuidaba mucho y ha mantenido una vida saludable.

Por eso mismo fue que, Serrato se responsabiliza en parte de este proceso, porque dijo que se confió, hasta que llegó un inesperado día.

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¿Qué otros detalles contó Claudia Serrato sobre cómo se enteró de su cáncer?

Claudia Serrato dijo que cada seis meses le hacían su respectivo chequeo médico para descartar precisamente este cáncer y el último que se había realizado en octubre todo le había salido bien, de hecho, su doctor se sentía orgulloso de que se habían desaparecido unas masitas que tenía.

Claudia Serrato reveló qué la alertó antes de conocer su diagnóstico. (Foto: Freepik)

Pero, llegó marzo y cuando ella se estaba duchando sintió algo en su pecho y ahí se alertó, pues sintipo bastante temor y lo primero que hizo fue pensar en su mamá.

Cuando salió de la ducha, Lina Tejeiro le escribió y ella le contó lo que sucedió, pero la actriz quiso calmarla diciendo que no pensara que fuera algo malo.

A los días siguientes, ella se hace la biopsia y al obtener los resultados, definitivamente el diagnóstico ya todos lo sabemos, por eso, es que Claudia aconsejó a sus seguidoras para que se hicieran el autoexamen de manera periódica y bien.