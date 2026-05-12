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Claudia Serrato no contuvo el llanto al hablar de su lucha contra el cáncer

Claudia Serrato no pudo contener su llanto al hablar de su mastectomía, programada para los próximos días.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Mánager de Lina Tejeiro se quiebra al hablar de intervención contra el cáncer
Mánager de Lina Tejeiro lloró al revelar detalles de su próxima intervención. (Foto/ Freepik)

En horas de la mañana de este martes 12 de mayo, Claudia Serrato, mánager de talentos como Lina Tejeiro y Tuto Patiño, causó conmoción en redes sociales tras aparecer llorando al hablar de su cáncer.

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El pasado 30 de marzo, ella confesó que tiene cáncer y su pecho derecho es el afectado con la enfermedad, pues ya descartó que lo tenga en el izquierdo tras el resultado de biopsias que se ha venido haciendo.

Desde que hizo público su diagnóstico, Claudia ha compartido con todos sus seguidores cómo avanza su dictamen y por eso, ya confirmó que definitivamente le harán una mastectomía y eso es lo que la tiene profundamente conmovida.

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De acuerdo con lo que ella reveló, la tiene conmovida saber que la intervención que le harán es muy dura y por eso dijo “ser humana” que siente temor, aunque sabe que todo saldrá bien.

¿Qué dijo Claudia Serrato al romper en llanto y hablar de su mastectomía?

Claudia Serrato habló a través de sus historias de Instagram en donde confesó que ayer lunes y hoy han sido días difíciles, ya que su especialista, quien le hará la intervención, le mostró fotos de cómo se lleva a cabo este procedimiento.

Mánager de Lina Tejeiro lloró al revelar detalles de su próxima intervención
Mánager de Lina Tejeiro habló entre lágrimas sobre su próxima intervención. (Foto/ Freepik)

Por eso, la mánager de talentos llamó a este proceso “algo salvaje”, porque no fue fácil para ella ver lo que le realizarán en su pecho derecho.

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Así mismo, expresó Claudia que ella no pierde la fe y que le ora mucho a Dios para pedirle respuestas que ella necesita saber, pero que confía en que todo saldrá bien y reitera que está en buenas manos para dicha intervención.

¿Cuándo le harán la mastectomía a Claudia Serrato?

Precisamente, al comentario que tuvo cita con su especialista quien le hará la mastectomía, Claudia Serrato confeso que “en 15 días” se someterá al procedimiento.

Mánager de Lina Tejeiro habló entre lágrimas sobre su próxima intervención
Mánager de Lina Tejeiro se quiebra al hablar de intervención contra el cáncer. (Foto/ Freepik)

Sin duda, enfrentar esto no es fácil y por eso, la mánager de talentos se ha dejado ver conmovida, porque, además, confesó que “aterrizó en su realidad”, pero “está parada sobre sus ganas de vivir”.

Por otro lado, Claudia agradeció a sus seguidores, quienes a diario la llenan de mensajes esperanzadores y dice que ellos fueron enviados por Dios.

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