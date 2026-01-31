La casa de los famosos Colombia: así fue el beso entre Johanna Fadul y Marilyn Patiño

La casa de los famosos Colombia 3 no para de dar de qué hablar en redes sociales y en la jornada del 31 de enero ha sido tendencia luego por unos besos entre participantes.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Amiga de Yeison Jiménez reveló cómo era la relación de él con su mamá y su familia

¿Qué participantes se besaron en La casa de los famosos Colombia?

La temporada actual de La casa de los famosos Colombia 3 ha estado bastante dinámica y el Jefe se ha encargado de ponerles múltiples retos y dinámicas a los participantes.

En la jornada del 31 de enero los participantes tuvieron que llevar a cabo una prueba de actuación en donde por grupos tuvieron que hacer una escena delante de sus compañeros.

Precisamente, hubo dos grupos que sorprendieron con sus actuaciones y más porque dejaron inesperados besos entre ellos.

Estos fueron por un lado Sara Uribe y Manuela Gómez, y por el otro lado las actrices Johanna Fadul y Marilyn Patiño, quienes se dieron romántico beso y dejaron en shock a todos.

Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Manuela Gómez y Sara Uribe protagonizaron besos. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez expuso cruel comentario que recibió en medio del duelo: "nunca fue tu papá"

¿Cómo fue el beso de Johanna Fadul y Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia?

Johanna Fadul y Marilyn Patiño tuvieron que hacer una escena en la que discutían aireadamente y hasta se daban varios empujones y supuestos jalones de cabello.

Sin embargo, cuando la tensión estaba al máximo y parecía que estaban a punto de llegar a los golp*s las dos actrices sorprendieron a sus compañeros y televidentes al darse un romántico beso.

Este beso sorprendió a sus compañeros, quienes se esperaban que pasara cualquier cosa menos que ambas se dieran un beso, por lo que fueron centro de elogios y aplausos.

Artículos relacionados Sara Uribe Sara Uribe y Manuela Gómez se dieron beso en La casa de los famosos Colombia: así fue

¿Qué reacciones ha dejado el beso de Johanna Fadul y Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia?

Como era de esperarse este beso entre Johanna Fadul y Marilyn Patiño ha empezado a viralizarse en redes sociales y los comentarios no se han hecho esperar.

En redes sociales también las actrices fueron centro de elogios por los internautas destacando sus profesionalidades y también lo creíble que hicieron su escena.

Asimismo, muchos han empezado a etiquetar al esposo de Johanna Fadul, el cantante y actor, Juanse Quintero, quien de inmediato se pronunció mostrando una curiosa y divertida reacción ante el beso de su esposa.