Natalia Jiménez rompe en llanto durante homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

Natalia Jiménez rompió en llanto en pleno escenario poco antes de cantar una emotiva canción dedicada al artista.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Natalia Jiménez se quiebra en pleno homenaje a Yeison Jiménez en El Campín
Natalia Jiménez se quiebra en pleno homenaje a Yeison Jiménez en El Campín. (Foto Canal RCN | AFP: Rich Fury).

La cantante española Natalia Jiménez conmovió a los fanáticos de Yeison Jiménez al romper en llanto previo a la interpretación de emotiva canción que dedicó al difunto artista. El desgarrador momento quedó grabado en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

¿Cuál fue la canción que hizo llorar a Natalia Jiménez durante el homenaje a Yeison Jiménez?

El pasado sábado 31 de enero se llevó a cabo el que sería el último homenaje a Yeison Jiménez, artista de música popular que falleció el 10 de enero en un accidente aéreo junto a cinco personas más.

Homenaje a Yeison Jiménez en El Campín.
Homenaje a Yeison Jiménez en El Campín. (Foto Canal RCN).

El evento, realizado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, reunió a varios artistas cercanos al cantante para honrar su legado, entre ellos Natalia Jiménez, la intérprete española que lo acompañó en parte de su camino artístico.

Antes de interpretar Amor eterno, canción de Rocío Dúrcal, Natalia Jiménez no pudo evitar romper en llanto al darse cuenta de que era la primera vez que la cantaba sola.

“Yo creo que ha sido hasta hoy que llegué al ensayo y me di cuenta de que esta es la primera vez que canto esta canción. Nunca me imaginé tener que cantarla sola”, expresó visiblemente conmovida.

Homenaje a Yeison Jiménez.
Homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

Así mismo, en medio del llanto, expresó que quería celebrar la vida de Yeison Jiménez y su recorrido sabiendo que, aunque partió a temprana edad, logró vivir su vida como alguna vez lo soñó.

“Esta noche yo quiero celebrar la vida de Yeison, quiero celebrar el recorrido que hizo, que aunque para muchos de nosotros fue un recorrido corto, al final el vivió la vida como quiso, la que soñó vivir, con ese espíritu aventurero que tenía”.

¿Qué otras artistas se presentaron en el homenaje a Yeison Jiménez?

El evento que reunió a más de cuarenta mil personas en El Campín contó con la participación de varios artistas. Además de Natalia Jiménez, en la tarima también estuvieron cantantes como Luis Alfonso, John Alex Castaño, Andy Rivera, Pasabordo, Alex Campos, Francy, Nelson Velásquez, Alan Ramírez, Ciro Quiñonez y Chayín Rubio.

