Jhon Alex Castaño inspiró su outfit en Yeison Jiménez para su homenaje en El Campín

Jhon Alex Castaño asistió al homenaje a Yeison Jiménez en El Campín con un outfit inspirado en El aventurero.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhon Alex Castaño rindió homenaje a Yeison Jiménez con un outfit inspirado en el artista
Jhon Alex Castaño rindió homenaje a Yeison Jiménez con un outfit inspirado en el artista. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante popular Jhon Alex Castaño llamó la atención en el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín al lucir un outfit inspirado en El aventurero, con botas y sombrero en honor al recordado artista.

¿Cómo se vistió Jhon Alex Castaño para el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín?

El pasado sábado 31 de enero se llevó a cabo un gran homenaje a Yeison Jiménez en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde más de cuarenta mil personas honraron su memoria a través de la música.

Homenaje a Yeison Jiménez.
Homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

Entre los artistas que participaron en este emotivo evento estuvo Jhon Alex Castaño, quien no solo rindió tributo al fallecido cantante con sus interpretaciones, sino que también lo hizo a través de su vestimenta. El artista decidió inspirar su outfit en Yeison Jiménez y apareció en el escenario con botas y sombrero, tal como el intérprete solía usarlos en vida.

“Estas casi no me las pongo, ustedes saben que yo no estoy acostumbrado a esta pinta. Pero este es el outfit de hoy, con todo el cariño del mundo, todo el respeto y toda la admiración para Yeison. Hoy vamos de botas y sombrero como El Aventurero”, expresó Castaño.

El outfit no pasó desapercibido entre los asistentes ni en redes sociales, donde cientos de seguidores destacaron el gesto del artista y manifestaron su gratitud por el homenaje.

¿Cómo reaccionaron los fans de Yeison ante el emotivo homenaje de Jhon Alex Castaño al cantante?

El gesto de Jhon Alex Castaño fue ampliamente comentado tanto por el público asistente como en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la intención del artista de rendir homenaje a Yeison Jiménez a través de su vestimenta durante el evento.

Entre los mensajes más destacados se leyeron comentarios como: “Gracias por vestirse hermoso para tu gran amigo que va a estar a tu lado”, “Gracias maestro Jhon Alex Castaño por haber estado en el homenaje a Yeison Jiménez”, “Mera pinta la del rey del chupe, será un gran homenaje” y “Gracias por tener a Yeison presente papi, Dios me lo bendiga”.

Homenaje a Yeison Jiménez en El Campín.
Homenaje a Yeison Jiménez en El Campín. (Foto Canal RCN).
