Yeison Jiménez estuvo presente en su homenaje gracias a la IA y cantó sus propias canciones

El homenaje a Yeison Jiménez en El Campín ofreció a los fans del artista un último acercamiento al artista, gracias a la IA.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La IA hizo posible que Yeison Jiménez estuviera presente y cantara en su homenaje
La IA hizo posible que Yeison Jiménez estuviera presente y cantara en su homenaje. (Foto Canal RCN).

El pasado sábado 31 de enero se realizó uno de los homenajes más grandes a Yeison Jiménez y su equipo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, el artista fallecido estuvo presente gracias al uso de la Inteligencia Artificial (IA).

¿Yeison Jiménez estuvo en su homenaje en El Campín?

El homenaje a Yeison Jiménez en El Campín estuvo cargado de momentos emotivos, en los que no solo se reunieron grandes artistas para darle el último adiós, sino que además el cantante logró estar presente gracias a la Inteligencia Artificial (IA).

Homenaje a Yeison Jiménez.
Homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

Según se evidenció en varios videos compartidos en redes sociales, el intérprete de música popular, quien perdió la vida el pasado sábado 10 de enero, ‘cantó’ algunas de sus propias canciones mediante una imagen animada con Inteligencia Artificial. Esta fue proyectada en una pantalla del tamaño de su cuerpo, creando la ilusión de que era él quien estaba en la tarima interpretando sus temas.

Este hecho, generó gran conmoción entre los artistas que tomaron con sorpresa este acto ya que inicialmente se pensaba que la banda de Yeison Jiménez se iba a presentar ‘sin el cantante’.

¿Por qué los fanáticos guardaban la esperanza de que Yeison Jiménez estuviera con vida?

Vale la pena destacar que, para muchos fanáticos, persistía una esperanza silenciosa de que todo se tratara de una ‘mentira’ que se salió de control y que, en realidad, hiciera parte de una estrategia para anunciar un nuevo álbum.

Sin embargo, para otros seguidores, esta posibilidad resultaba impensable, pues la muerte de Yeison Jiménez es una realidad que aún duele y que continúa siendo llorada por quienes admiraban su música y su historia.

Así lo reflejaron algunos comentarios en redes sociales, como: “cuando lo vi ahí quedé sorprendida, pero después miré bien y era IA, ya casi va para el mes los muchachos Dios mío”, “vivirá por siempre en nuestros corazones y en cada una de sus canciones” y “cada que apagaban las luces me erizaba porque sentía que de un momento a otro iba a salir”.

Homenaje a Yeison Jiménez en El Campín.
Homenaje a Yeison Jiménez en El Campín. (Foto Canal RCN).
