En la gala de este 4 de febrero en La casa de los famosos Colombiase llevó a cabo una nueva jornada de nominación, en la que los participantes dieron a conocer sus votos hacia sus compañeros que quieren que se vayan.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en la familia de Snoop Dogg: murió su nieta de 10 meses, esto es lo que se sabe

¿Quiénes quedaron nominados por sus compañeros este 4 de febrero en La casa de los famosos Colombia?

Esta semana la nominación se realizó diferente, pues los famosos deben jugar en parejas tras haber llegado el superpoder dúo a manos de los líderes Valentino y Beba, quienes ganaron la prueba y eligieron a su gusto las parejas que debían nominar, salvar y hasta despedirse, pues este domingo 8 de febrero habrá doble eliminación.

El Jefe optó por realizar la jornada de nominación con una actividad frente a frente. Se ambientó un banco antiguo, donde los participantes encontraron un mueble con varios cajones con números, en la que cada pareja debía escoger dos cajones y allí encontraron monedas que equivalía al número de puntos que tendrían para nominar.

La pareja con más monedas fue la nominada y la que cayó a placa y está en riesgo de salir del juego.

Los famosos que más votos obtuvieron fueron: Alexa Torrex y Yuli Ruiz.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Se filtra psicofonía de Yeison Jiménez hablando de su esposa: “Sonia quedó sola”

¿Por qué nominaron a Alexa Torrex y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia?

La mayoría de los participantes señalaron que Yuli Ruiz fue un daño colateral, pues sus votos iban contra la influenciadora Alexa Torrex, agregando todas las diferencias que han tenido con ella en la convivencia y en el juego.

Varios de sus compañeros le señalaron a Alexa que no se deja hablar; además de generar bastante conflicto, mencionándole entre los más recientes contra Beba y Campanita.

Ambas aceptaron la nominación y detallaron que se lo esperaban, pero que confían en sus seguidores.

Artículos relacionados La casa de los famosos El Jefe expulsó a Johanna Fadul de La casa de los famosos tras polémico comentario; así reaccionó

Cabe recordar que, Lorena Altamirano y Juanse Laverde fueron los primeros nominados tras la salida de la modelo Sofía Jaramillo, quien los envío a placa como parte de su último beneficio tras quedar eliminada de la competencia.

Valentino y Beba no podían ser nominados tras tener inmunidad por ser líderes, igual que Juanda Caribe, quien obtuvo dicho beneficio tras votación del público luego de haber sido supervillano.