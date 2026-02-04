Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alexa y Yuli fueron nominadas por sus compañeros en La casa de los famosos

Alexa y Yuli fueron las más votadas por sus compañeros de La casa de los famosos Colombia, así reaccionaron.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yuli y Alexa en La casa de los famosos Colombia
Yuli y Alexa cayeron a placa en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

En la gala de este 4 de febrero en La casa de los famosos Colombiase llevó a cabo una nueva jornada de nominación, en la que los participantes dieron a conocer sus votos hacia sus compañeros que quieren que se vayan.

¿Quiénes quedaron nominados por sus compañeros este 4 de febrero en La casa de los famosos Colombia?

Esta semana la nominación se realizó diferente, pues los famosos deben jugar en parejas tras haber llegado el superpoder dúo a manos de los líderes Valentino y Beba, quienes ganaron la prueba y eligieron a su gusto las parejas que debían nominar, salvar y hasta despedirse, pues este domingo 8 de febrero habrá doble eliminación.

valentino y beba en la casa de los famosos colombia

El Jefe optó por realizar la jornada de nominación con una actividad frente a frente. Se ambientó un banco antiguo, donde los participantes encontraron un mueble con varios cajones con números, en la que cada pareja debía escoger dos cajones y allí encontraron monedas que equivalía al número de puntos que tendrían para nominar.

La pareja con más monedas fue la nominada y la que cayó a placa y está en riesgo de salir del juego.

Los famosos que más votos obtuvieron fueron: Alexa Torrex y Yuli Ruiz.

¿Por qué nominaron a Alexa Torrex y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia?

La mayoría de los participantes señalaron que Yuli Ruiz fue un daño colateral, pues sus votos iban contra la influenciadora Alexa Torrex, agregando todas las diferencias que han tenido con ella en la convivencia y en el juego.

yuli y alexa nominadas en la casa de los famosos

Varios de sus compañeros le señalaron a Alexa que no se deja hablar; además de generar bastante conflicto, mencionándole entre los más recientes contra Beba y Campanita.

Ambas aceptaron la nominación y detallaron que se lo esperaban, pero que confían en sus seguidores.

Cabe recordar que, Lorena Altamirano y Juanse Laverde fueron los primeros nominados tras la salida de la modelo Sofía Jaramillo, quien los envío a placa como parte de su último beneficio tras quedar eliminada de la competencia.

Valentino y Beba no podían ser nominados tras tener inmunidad por ser líderes, igual que Juanda Caribe, quien obtuvo dicho beneficio tras votación del público luego de haber sido supervillano.

