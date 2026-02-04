En la gala de La casa de los famosos Colombia de este miércoles 4 de febrero se dieron a conocer los resultados de las votaciones del público, quienes votaron para evitar que sus parejas favoritas quedaran en la placa.

¿A quiénes enviaron el público a placa de nominación este 4 de febrero en La casa de los famosos Colombia?

Los seguidores de La casa de los famosos Colombia votaron para salvar a sus parejas favoritas de la nominación tras una votación en positivo en medio de la semana del superpoder dúo en la que los participantes deben jugar en parejas para poder seguir en la competencia.

Los televidentes debían apoyar a sus favoritos por medio de la página web del reality y votar por aquellos que querían que no quedaran en riesgo de ser nominados.

En la gala los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron los nombres de los nominados, donde se conocieron que por parte del público quienes quedaron nominados fueron Jay Torres y Juan Palau.

¿Cómo reaccionaron Jay Torres y Juan Palau tras quedar nominados por parte del público en La casa de los famosos Colombia?

Luego de conocerse los nominados por parte del público, estos reaccionaron al respecto señalando su asombro al respecto y cuestionándose las razones que los habrían llevado a ello.

Sin embargo, también se dejaron ver un poco tranquilos señalando que confían en sus seguidores e indicando que si se tienen que ir se van a disfrutar su experiencia hasta el último momento.

Los famosos están en placa junto a Lorena Altamirano y Juanse Laverde (nominados por la eliminada Sofía Jaramillo), Sara Uribe y Marilyn Patiño (nominados por los líderes), Alexa Torrex y Yuli Ruiz, y Campanita y Manuela Gómez (nominados por los compañeros).

Cabe recordar que, los famosos pueden salvarse luego de la prueba de salvación de este jueves 5 de febrero, donde deben competir contra sus compañeros y en caso de ganar también contra los líderes Valentino y Beba que tienen este privilegio.

Desde ya los participantes que están en riesgo se encuentran haciendo sus respectivas campañas para que sus fanáticos puedan apoyarlos en las votaciones.