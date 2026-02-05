Se filtran supuestas pruebas de que Karol G y Feid estarían juntos: ¿no terminaron?

El pasado lunes 19 de enero, el medio internacional TMZ confirmó que Karol G y Feid habrían terminado su relación luego de tres años de noviazgo; según el artículo, fuentes cercanas a los artistas compartieron esta información, diciendo que terminaron de una manera amistosa.

Aunque los rumores de su separación nacieron en septiembre de 2025, ninguno de los dos artistas rompió el silencio y dieron declaraciones sobre el tema, bien sea para desmentir o confirmar los supuestos.

Aún así, sus seguidores mantuvieron y, de hecho, mantiene las esperanzas de que sigan juntos y buscan señales de que esto sea posible.

¿Karol G ya había dado señales de que estaba soltera?

A través de redes sociales circuló un video de Karol G en el concierto de Bad Bunny cantando “Ahora me llama” y mientras corea el tema, lanza al aire “sus gafitas”, pues en uno de sus álbumes ella dedicó esta canción para Feid.

Las imágenes que pondrían en duda la ruptura entre Karol G y Feid. (AFP/ Monica Schipper -AFP/ Romain Maurice)

Lo que ella hizo, para muchos fue una clara señal que confirmaría que Salomón ya es tema del pasado y que, incluso, esa habría sido una pulla para él.

¿Cuáles son las señales que podrían revelar que Feid y Karol G siguen juntos?

De acuerdo con sus seguidores, quienes están con la fe intacta de que los artistas continúan juntos, Feid y Karol G estarían en le mismo lugar, pues revelaron fotos de reflejo de ambos artistas en el mismo lugar.

De hecho, relacionaron imágenes de Carolina en la misma casa en donde Feid subió una foto y así mismo, publicaron que ambos cantantes han dejado ver en sus historias el número 13, digito en el que, al parecer, los relaciona, porque siempre lo publicaban.

¿Karol G y Feid sí terminaron o no?

Pese a que los fanáticos de Karol G y Feid quieren creer que los artistas quieren mantener su relación escondida, hay pruebas que revelarían que no siguen juntos.

Las señales que harían pensar que Karol G y Feid aún estarían juntos. (AFP/ Mike Coppola)

Primero, el hecho de que se hayan ignorado durante los Premios Grammy 2026, estando a pocos metros de distancia y, por otro lado, una fuente cercana de Karol G ya dijo que “Feid se la perdió”.

Pues fue Dani Duke, quien reaccionó a la entrevista de Carolina en los Grammy y al expresar su admiración por ella, se acordó que Salomón estaba en el mismo lugar y por eso dijo, “para que vea de lo que se perdió”, confirmando que sí rompieron su noviazgo.