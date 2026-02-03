Caterin Escobar le hizo pesada broma a Mario Yepes y su boca terminó como la de las Kardashian

Caterin Escobar y Mario Yepes continúan acaparando la atención de los internautas tras confirmar su relación sentimental, poco después de que finalizara la más reciente temporada de MasterChef Celebrity Colombia, en la que ambos participaron.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Esposa de Jhonny Rivera tendría que ser operada tras su boda: esto dijo la cantante

En esta ocasión, la actriz le jugó una pesada broma al exfutbolista, quien terminó con los labios notablemente inflados al estilo Kardashian.

¿Cómo fue la broma de Caterin Escobar a Mario Yepes?

En un video compartido a través de sus redes sociales oficiales, en donde acumulan una gran cantidad de seguidores, Caterin Escobar compartió una divertida broma que le jugó al exfutbolista profesional durante una de sus salidas en pareja.

Mario Yepes cayó en broma de Caterin Escobar y el resultado fue viral. (Foto Canal RCN).

Según se aprecia en el audiovisual, la actriz aprovechó un lip gloss que tenía en su bolso para hacerle creer a su pareja sentimental que le estaba hidratado los labios, pero esto no fue así, pues tras pasar un par de segundos, el hombre comenzó a sentirse extraño y a expresar que la boca le estaba ardiendo.

Para contrarrestar esta sensación, Yepes decidió beber de un vaso que contenía jugo de mango mientras le preguntaba insistente a Caterin qué le había aplicado y por qué le ardía de esa manera.

Pasados minutos sin recibir una respuesta por parte de la actriz, Mario se percató de que estaba siendo grabado, por lo que cayó en cuenta de que se trataba de una broma. Ante esto, y en medio de risas, Caterin le explicó que se trataba de un gloss con extracto de chile que ayuda a dar volumen a los labios, muy al estilo de las Kardashian.

Artículos relacionados Viral Apareció en Bogotá la primer therian serpiente: fue captada usando TransMilenio | VIDEO

“Supuestamente esto es lo que utilizan las chicas para que les dé volumen en los labios”

¿Cómo reaccionaron los fans de Caterin y Mario Yepes a la broma?

La reciente broma protagonizada por Caterin y Mario Yepes desató una ola de comentarios en redes sociales, donde los seguidores no dudaron en reaccionar con humor y anécdotas propias.

Comentarios como: “Pobrecito, yo compré un coso de esos y cuando me lo apliqué no me gustó ni poquito, me ardió hasta el alma. De inmediato lo tire a la basura”, “Mario Kardashian, ahora si puede presumir labios voluminosos”, “No puede ser, ese labial es demasiado agresivo, antes aguantó jasjajja”, fueron algunos de los que destacaron.