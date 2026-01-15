Jorge Barón despidió a Yeison Jiménez y revivió 'La patadita de la buena suerte': "deja un gran legado"

Jorge Barón, una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, recientemente rompió el silencio para sumarse a las voces que hoy lamentan la trágica muerte del cantante Yeison Jiménez,quien perdió la vida en un trágico accidente el pasado 10 de enero.

¿Qué dijo Jorge Barón sobre la trágica muerte de Yeison Jiménez?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido presentador ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, recordó uno de los gestos con los que ha marcado a muchos artistas colombianos, incluido por supuesto el gran Yeison Jiménez: la patadita de la buena suerte.

En la publicación que ya cuenta con más de 100 mil likes y 700 comentarios, Barón quien se ha convertido en todo un ícono de las pantallas, expresó sus más sentidas condolencias y manifestó con profundo dolor lo que para él significa la pérdida de uno de los artistas más importantes del género popular en el país.

"Yeison Jiménez deja un legado profundo en el mundo de la música popular colombiana. A lo largo de su trayectoria, no solo conquistó los corazones del público con su voz inconfundible y sus letras sentidas, sino que también elevó el género a un nivel de reconocimiento internacional", escribió en la descripción.

Así fue como Jorge Barón despidió a Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

¿Jorge Barón le dio la patadita de la buena suerte a Yeison Jiménez?

En el video, el presentador insistió en que el artista fue sin duda un referente para las nuevas generaciones, pues con sus canciones se encargó de "revitalizar" el género popular.

Así mismo, señaló que, el legado musical del hombre oriundo del municipio de Manzanares, Caldas, deja un gran legado musical, pero sobre todo humano que perdurará en el tiempo, el cual permitirá que otros se inspiren y puedan seguir sus pasos.

Jorge Barón despidió a Yeison Jiménez con emotivas palabras. Foto | Rodrigo Varela.

En la comentada grabación que además cuenta con más de 1 millón de reproducciones, Barón hizo una emotiva recopilación de lo que fue el paso de Yeison por el afamado 'Show de las Estrellas', espacio en el que estuvo presente y empezaba en ese entonces a demostrar que su destino estaría marcado por la música.