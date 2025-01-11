Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido actor de Hollywood donará un riñón a un desconocido

El actor Jesse Eisenberg sorprendió al mundo al anunciar que donará uno de sus riñones a un desconocido en un gesto de profundo altruismo.

Sharik Guzmán
Jesse Eisenberg confirmó que donará un riñón en diciembre próximo.
Jesse Eisenberg confirmó que donará un riñón en diciembre próximo.

Jesse Eisenberg, conocido por su papel en La red socialy por interpretar a Lex Luthor en Liga de la Justicia, dejó a todos con la boca abierta tras revelar que en diciembre próximo donará uno de sus riñones y no a un familiar ni amigo, sino a una persona completamente desconocida.

El anuncio tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, quienes no esperaban una decisión tan radical por parte del actor, quien asegura que se siente “muy emocionado” por hacerlo.

¿Por qué Jesse Eisenberg decidió hacerlo?

Jesse Eisenberg, de 42 años, explicó que la idea de donar un riñón no surgió de la noche a la mañana. De hecho, contó que hace más de diez años ya había pensado en hacerlo, pero en esa ocasión el proceso no se concretó.

 

Desde hace un tiempo, se acostumbró a donar sangre con frecuencia, y fue justamente esa rutina la que despertó en él la inquietud por hacer algo más grande y con el paso de los meses, comentó su intención a un amigo médico, quien le recomendó acercarse al hospital de Nueva York para someterse a los exámenes necesarios.

¿A quién beneficiará la donación de Jesse Eisenberg?

Lo curioso del caso es que Jesse no sabe a quién va destinado su riñón, su decisión hace parte de lo que se conoce como una donación altruista o no dirigida, en la que una persona sana decide donar un órgano sin conocer al receptor.

Jesse Eisenberg demuestra que los héroes no solo existen en el cine: donará su riñón a un completo extraño.
Jesse Eisenberg demuestra que los héroes no solo existen en el cine: donará su riñón a un completo extraño. Foto AFP/

El actor aseguró que entiende los riesgos, pero los minimiza frente a la posibilidad de mejorar o salvar la vida de alguien y reveló que incluyó a su familia en una lista de prioridad para trasplantes, por si en algún momento alguno de sus seres queridos llegara a necesitarlos.

¿Qué sigue en la vida de Jesse Eisenberg?

A pesar de este gran paso, Eisenberg no se detiene en su carrera y mientras se prepara para su intervención, celebra su reciente nominación al Óscar por el guion de A Real Pain.

Y demuestra que, más allá del brillo de Hollywood, aún hay espacio para gestos desinteresados y humanos que inspiran a miles de personas alrededor del mundo.

