Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Mario Alberto Yepes planea regresar al fútbol?

Mario Alberto Yepes vuelve a estar en el radar del Deportivo Cali, esta vez como posible Director Deportivo para liderar un nuevo proyecto.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Mario Alberto Yepes es recordado como uno de los grandes ídolos del Deportivo Cali.
Mario Alberto Yepes es recordado como uno de los grandes ídolos del Deportivo Cali. Foto Canal RCN

El Deportivo Cali no atraviesa sus mejores días y en medio de este panorama, un nombre querido por la afición ha vuelto a tomar fuerza, Mario Alberto Yepes, una de las leyendas más grandes que ha vestido la camiseta de este equipo.

Artículos relacionados

¿Por qué Mario Yepes vuelve a ser tema de conversación en el Cali?

Mario Alberto Yepes es una figura que despierta respeto y nostalgia entre los seguidores del Deportivo Cali, su paso como jugador dejó huella por su liderazgo, su entrega en la defensa y su amor por los colores del club.

En los últimos días, varios rumores apuntan a que el exfutbolista podría regresar al equipo, pero esta vez en un rol distinto, según se ha comentado en redes sociales y en espacios deportivos, Mario Alberto Yepes sería uno de los principales candidatos para asumir el cargo de Director Deportivo del conjunto azucarero.

Artículos relacionados

¿Qué aportaría Mario Yepes en esta nueva etapa del club?

Su experiencia como jugador de élite y su recorrido en el fútbol internacional lo convierten en una figura con credibilidad y conocimiento para liderar un proceso de reconstrucción.

Yepes fue capitán de la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014.
Mario Yepes fue capitán de la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014. (Foto del Canal RCN)

Mario Yepes no solo conoce la esencia del Deportivo Cali, sino que entiende la importancia de la identidad futbolística y el sentido de pertenencia que el equipo ha perdido en los últimos años.

Además, su paso por la Selección Colombia, donde fue capitán en el Mundial de Brasil 2014, le da un respaldo que pocos pueden igualar, y su posible llegada generaría esperanza en una hinchada que anhela ver nuevamente al Cali en los primeros lugares de la liga.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el posible regreso de Mario Yepes al Deportivo Cali?

Aunque no hay un anuncio oficial, fuentes cercanas al club aseguran que la idea de contar con Yepes como Director Deportivo está sobre la mesa y el cargo sería clave para definir el futuro del equipo.

Mario Alberto Yepes es recordado como uno de los grandes ídolos del Deportivo Cali.
Mario Alberto Yepes es recordado como uno de los grandes ídolos del Deportivo Cali. Foto | Canal RCN.

Los aficionados, por su parte, han mostrado su entusiasmo en redes sociales ante la posibilidad de su regreso, y para muchos, Mario Alberto Yepes representa el espíritu y la fuerza del futbol colombiano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jesse Eisenberg confirmó que donará un riñón en diciembre próximo. Talento internacional

Reconocido actor de Hollywood donará un riñón a un desconocido

El actor Jesse Eisenberg sorprendió al mundo al anunciar que donará uno de sus riñones a un desconocido en un gesto de profundo altruismo.

Fallece joven influencer de 29 años que documentaba su lucha contra un cáncer extraño. Viral

Muere influencer de 29 años que documentaba su lucha contra el cáncer

La joven tenía un extraño cáncer y, dos semanas antes de morir, subió su último video en el que le hizo una petición a sus seguidores.

Mamá de Emiro Navarro, Fabiola Coa, tiene encuentro con Ryan Castro y lo documenta en fotos. Ryan Castro

Mamá de Emiro Navarro sorprende con fotos junto a Ryan Castro y la halagan

Fabiola Coa, mamá del influencer Emiro Navarro, causó furor en las redes sociales por su encuentro con el cantante Ryan Castro.

Lo más superlike

Maluma posa para un photocall en la colección masculina de Louis Vuitton Primavera-Verano 2024. Maluma

Maluma confiesa la verdad sobre su rivalidad con J Balvin y sorprende a fans

Maluma habló sin filtros sobre su antigua rivalidad con J Balvin y confesó que la tensión entre ellos fue real, pero hoy reina la amistad.

Falleció importante diseñador de modas que trabajó con Gloria Trevi y tenía una orden de captura reciente por una grave acusación. Talento internacional

Muere famoso diseñador de moda, Héctor Terrones, quien tenía orden de captura por un grave delito

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología

Fiscalía de México dio nuevos detalles del asesinato de B-King y Regio Clown Talento nacional

Fiscalía de México dio nuevos e impactantes detalles sobre el caso de B-King y Regio Clown

Raúl Ocampo junto a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: Raúl Ocampo ganó importante ventaja secreta, así reaccionó