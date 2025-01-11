¿Mario Alberto Yepes planea regresar al fútbol?

El Deportivo Cali no atraviesa sus mejores días y en medio de este panorama, un nombre querido por la afición ha vuelto a tomar fuerza, Mario Alberto Yepes, una de las leyendas más grandes que ha vestido la camiseta de este equipo.

¿Por qué Mario Yepes vuelve a ser tema de conversación en el Cali?

Mario Alberto Yepes es una figura que despierta respeto y nostalgia entre los seguidores del Deportivo Cali, su paso como jugador dejó huella por su liderazgo, su entrega en la defensa y su amor por los colores del club.

En los últimos días, varios rumores apuntan a que el exfutbolista podría regresar al equipo, pero esta vez en un rol distinto, según se ha comentado en redes sociales y en espacios deportivos, Mario Alberto Yepes sería uno de los principales candidatos para asumir el cargo de Director Deportivo del conjunto azucarero.

¿Qué aportaría Mario Yepes en esta nueva etapa del club?

Su experiencia como jugador de élite y su recorrido en el fútbol internacional lo convierten en una figura con credibilidad y conocimiento para liderar un proceso de reconstrucción.

Mario Yepes fue capitán de la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014. (Foto del Canal RCN)

Mario Yepes no solo conoce la esencia del Deportivo Cali, sino que entiende la importancia de la identidad futbolística y el sentido de pertenencia que el equipo ha perdido en los últimos años.

Además, su paso por la Selección Colombia, donde fue capitán en el Mundial de Brasil 2014, le da un respaldo que pocos pueden igualar, y su posible llegada generaría esperanza en una hinchada que anhela ver nuevamente al Cali en los primeros lugares de la liga.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre el posible regreso de Mario Yepes al Deportivo Cali?

Aunque no hay un anuncio oficial, fuentes cercanas al club aseguran que la idea de contar con Yepes como Director Deportivo está sobre la mesa y el cargo sería clave para definir el futuro del equipo.

Mario Alberto Yepes es recordado como uno de los grandes ídolos del Deportivo Cali. Foto | Canal RCN.

Los aficionados, por su parte, han mostrado su entusiasmo en redes sociales ante la posibilidad de su regreso, y para muchos, Mario Alberto Yepes representa el espíritu y la fuerza del futbol colombiano.