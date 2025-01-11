Mamá de Emiro Navarro sorprende con fotos junto a Ryan Castro y la halagan

En su cuenta oficial de Instagram con más de 96 mil seguidores, Fabiola Coa, mamá del creador de contenido digital costeño, Emiro Navarro; reveló las imágenes de lo que habría sido una noche mágica y un encuentro esperado: el de ella con el cantante paisa de música urbana conocido como Ryan Castro.

¿Por qué llegó la mamá de Emiro Navarro a Bogotá a conocer a Ryan Castro?

El artista urbano llegó hasta la ciudad de Bogotá en la noche del viernes 31 de octubre con un concierto en el marco de su gira y sorprendió con la invitación que le hizo a doña Fabiola a través de las redes sociales de Emiro, pues parece que el hombre quería que la mujer disfrutara en primera fila de su show.

Al encontrarse, Coa no dudó en pedirle varias fotos al reggaetonero, las cuales causaron furor entre sus seguidores. Se trata de imágenes en las que los dos se ven sonrientes, mirando a la cámara y abrazados, así como postales hablando y saludándose.

Además, lo que más se destaca en las imágenes es la emoción de Fabiola que se transmite a través de éstas.

¿Cómo fue vestida la mamá de Emiro al encuentro con Ryan Castro?

No solo el encuentro llamó la atención, sino también los atuendos de sus dos protagonistas. Ryan, con su estilo de estrella, lució un pantalón formal amarillo combinado con una camiseta un poco más casual de color negro y las joyas que tanto lo caracterizan, mientras que doña Fabiola optó por un look ‘total black’ de pantalón, camibuso y chaleco que solo contrastó con algunos apliques plateados en los zapatos y el chaleco.

Además, lo que más les gustó a los fans de Emiro y, por ende, de doña Fabiola fue el bolso que llevaba, pues se trata de un accesorio con un detalle muy especial: una correa formada, en letras mayúsculas, por el nombre de su hijo.

En los comentarios de la publicación, muchos internautas felicitan a la mamá de Emiro por lo lejos que ha llegado y cómo disfruta de las mieles de la fama gracias a su hijo, quien siempre ha destacado lo mucho que la ama y todo lo que haría por ella. Además, de expresar lo linda que les parece que se ve la mujer.