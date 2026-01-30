Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, le envió mensaje a Sonia Restrepo tras muerte de Yeison Jiménez

Viuda de Martín Elías rompió el silencio y le envió consejo a Sonia Restrepo tras la muerte de Yeison Jiménez: “Todo pasa”.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Viuda de Martín Elías le envió consejo a Sonia Restrepo
Dayana Jaimes habló sobre situación de Sonia Restrepo. (Fotos AFP y Canal RCN)

La muerte de Yeison Jiménez no para de generar consternación y muchos seguidores y celebridades han expresado su solidaridad con la familia del artista, especialmente con Sonia Restrepo, esposa del artista y sus hijos.

¿Qué dijo Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, sobre muerte de Yeison Jiménez y su esposa?

Dayana Jaimes, viuda del cantante Martín Elías Jr, se había mantenido en silencio y ajena al caso de Yeison Jiménez luego de su muerte el pasado 10 de enero en un accidente aéreo hasta la tarde de este 30 de enero.

A través de una dinámicas de preguntas, un seguidor le preguntó a Dayana qué consejo le daría a Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, tras la partida de su pareja con base en su experiencia.

La viuda de Martín Elías respondió con palabras cargadas de experiencia y empatía hacia Sonia Restrepo exaltando que tenía que quedarse con el amor, los sueños y todo lo que vivieron en vida.

Sonia guarda los más hermosos recuerdos al lado de Yeison, Q.E.P.D., junto a él logró cumplir muchos sueños y sé que este dolor que hoy siente, esta ausencia tan profunda más adelante se transformará en un amor lleno de agradecimiento.

Yeison Jiménez cantando canción de Diomedes Díaz
Vidua de Martín Elías envió consejo a Sonia Restrepo tras muerte de Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Qué consejo le daría Dayana Jaimes a Sonia Restrepo tras muerte de Yeison Jiménez?

En su mensaje Dayana Jaimes reconoció que el dolor que hoy enfrenta es profundo y que la ausencia se siente de manera intensa, pero aseguró que con el paso del tiempo esa tristeza puede transformarse en un amor lleno de agradecimiento-

Jaimes también hizo énfasis en la nueva etapa que le corresponde asumir a Sonia, señalando que deberá reconstruir su vida no solo por ella, sino también por sus tres hijos, a quienes describió como el fruto de ese gran amor.

La esposa de Martín aseguró que, aunque hoy el dolor parezca inmenso e interminable para ella, llegará el momento de volver a soñar y a reír.

Hoy le corresponde construir su vida nuevamente, no solo por ella, sino también por sus tres hijos, frutos de ese gran amor, siempre pienso en ella y sé que todo lo que hoy está viviendo pasará, volverá a soñar y volverá a reír.


Finalmente, resaltó que Sonia tendría que vivir orgullosa de la huella que Yeison Jiménez dejó en su familia y en sus seguidores, cerrando con un contundente: "Todo pasa...".

¿Qué ha dicho Sonia Restrepo tras la muerte de Yeison Jiménez?

La viuda de Yeison Jiménez hasta el momento ha preferido por guardar completo silencio y vivir su duelo a su manera, evitando pronunciarse o dejar comentarios al respecto.

Hasta el momento se sabe que Sonia Restrepo habló con algunos de los colegas de Yeison Jiménez en sus homenajes póstumos a quienes les agradeció por su cariño con él en vida y ahora que ya no está, además, expresó su orgullo por ver tantas personas rindiéndole homenajes.

Cris Valencia recibe duras críticas por interpretar música de Yeison Jiménez
Esposa de Yeison Jiménez no se ha pronunciado. (Foto: Canal RCN)
