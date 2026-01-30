Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, le envió mensaje a Sonia Restrepo tras muerte de Yeison Jiménez
Viuda de Martín Elías rompió el silencio y le envió consejo a Sonia Restrepo tras la muerte de Yeison Jiménez: “Todo pasa”.
La muerte de Yeison Jiménez no para de generar consternación y muchos seguidores y celebridades han expresado su solidaridad con la familia del artista, especialmente con Sonia Restrepo, esposa del artista y sus hijos.
¿Qué dijo Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, sobre muerte de Yeison Jiménez y su esposa?
Dayana Jaimes, viuda del cantante Martín Elías Jr, se había mantenido en silencio y ajena al caso de Yeison Jiménez luego de su muerte el pasado 10 de enero en un accidente aéreo hasta la tarde de este 30 de enero.
A través de una dinámicas de preguntas, un seguidor le preguntó a Dayana qué consejo le daría a Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, tras la partida de su pareja con base en su experiencia.
La viuda de Martín Elías respondió con palabras cargadas de experiencia y empatía hacia Sonia Restrepo exaltando que tenía que quedarse con el amor, los sueños y todo lo que vivieron en vida.
Sonia guarda los más hermosos recuerdos al lado de Yeison, Q.E.P.D., junto a él logró cumplir muchos sueños y sé que este dolor que hoy siente, esta ausencia tan profunda más adelante se transformará en un amor lleno de agradecimiento.
¿Qué consejo le daría Dayana Jaimes a Sonia Restrepo tras muerte de Yeison Jiménez?
En su mensaje Dayana Jaimes reconoció que el dolor que hoy enfrenta es profundo y que la ausencia se siente de manera intensa, pero aseguró que con el paso del tiempo esa tristeza puede transformarse en un amor lleno de agradecimiento-
Jaimes también hizo énfasis en la nueva etapa que le corresponde asumir a Sonia, señalando que deberá reconstruir su vida no solo por ella, sino también por sus tres hijos, a quienes describió como el fruto de ese gran amor.
La esposa de Martín aseguró que, aunque hoy el dolor parezca inmenso e interminable para ella, llegará el momento de volver a soñar y a reír.
Hoy le corresponde construir su vida nuevamente, no solo por ella, sino también por sus tres hijos, frutos de ese gran amor, siempre pienso en ella y sé que todo lo que hoy está viviendo pasará, volverá a soñar y volverá a reír.
Finalmente, resaltó que Sonia tendría que vivir orgullosa de la huella que Yeison Jiménez dejó en su familia y en sus seguidores, cerrando con un contundente: "Todo pasa...".
¿Qué ha dicho Sonia Restrepo tras la muerte de Yeison Jiménez?
La viuda de Yeison Jiménez hasta el momento ha preferido por guardar completo silencio y vivir su duelo a su manera, evitando pronunciarse o dejar comentarios al respecto.
La viuda de Yeison Jiménez hasta el momento ha preferido por guardar completo silencio y vivir su duelo a su manera, evitando pronunciarse o dejar comentarios al respecto.

Hasta el momento se sabe que Sonia Restrepo habló con algunos de los colegas de Yeison Jiménez en sus homenajes póstumos a quienes les agradeció por su cariño con él en vida y ahora que ya no está, además, expresó su orgullo por ver tantas personas rindiéndole homenajes.