Silvestre Dangond confesó lo mucho que lloró tras la muerte de Yeison Jiménez; habló de su amistad

El cantante Silvestre Dangond se sinceró sobre cuál fue su reacción luego de enterarse del lamentable fallecimiento de su amigo y colega Yeison Jiménez, quien murió en un trágico accidente aéreo el pasado 10 de enero.

¿Cuándo fue la última vez que Silvestre Dangond vio a Yeison Jiménez?

El artista colombiano cedió una entrevista al programa internacional "El gordo y la flaca" y lo cuestionaron sobre su amistad con Yeison Jiménez tras la colaboración musical que hicieron juntos "Gracias a ti", cuyo videoclip tiene más de 35 millones de reproducciones en YouTube.

El cantante confesó lo mucho que lo impresionó la noticia y confesó que la última vez que lo vio fue el pasado mes de diciembre, donde estuvieron compartiendo.

Reveló que el caldense lo había invitado para que estuviera presente en su concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, pero este no pudo asistir debido a que tenía otro compromiso en New York, Estados Unidos.

"Lo que pasó con Yeison es como si se viera uno al espejo, la vida es muy frágil, somos un soplo. Con tantos sueños, metas por cumplir, un muchacho lleno de vida(...) Me gustaba su transparencia, era muy relajado para hablar, no le ponía misterioso a las cosas", señaló.

¿Cómo reaccionó Silvestre Dangond tras conocer la noticia de la muerte de Yeison Jiménez?

Silvestre Dangond contó que, cuando se enteró de la dolorosa noticia se encontraba en Manizales, Caldas tras la presentación que debía hacer para las ferias de la ciudad, donde lo homenajeó con amorosas palabras de despedida y agradecimiento.

Sin embargo, confesó que tras salir de la capital caldense no pudo contener el llanto.

"El día siguiente que despegada de Manizales, donde me encontraba, yo lloraba porque se me vino a la cabeza sus instantes de angustia, de que en un segundo se va todo, se acabó todo", añadió.

Por ahora, el artista continúa honrando la memoria de Yeison Jiménez y trabajando en nueva música, con la que espera cautivando a sus fanáticos y seguir dejando un gran legado en el género vallenato.