Nicolás Arrieta tuvo fuerte reacción al conocer al supervillano de La casa de los famosos

El influenciador Nicolás Arrieta tuvo una fuerte e inesperada reacción contra Juanda Caribe tras descubrir que era el supervillano en La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo descubrieron al supervillano en La casa de los famosos Colombia?

Esta semana el público eligió a Juada Caribe como el supervillano de La casa de los famosos Colombia, quien debía cumplir varias misiones para lograr la inmunidad y evitar caer a placa de nominación.

Aunque muchas sus misiones las logró realizar con éxito con ayuda de su cómplice, el influenciador Maiker, este viernes 30 de enero fueron descubiertos por Lorena Altamirano, por lo que, decidieron confesarlo todo.

Esto trajo varias repercusiones en su convivencia con sus compañeros, pues muchos se mostraron en desacuerdo con lo que hicieron., entre ellos el creador de contenido Nicolás Arrieta.

¿Cómo reaccionó Nicolás Arrieta tras descubrir al supervillano en La casa de los famosos Colombia?

El influenciador compartió con Tebi Bernal y Jay Torres su molestia y confusión con lo que hicieron Juanda Caribe y Maiker, detallando que hubo algunas bromas que siente que se pasaron de los límites.

En ese momento llegaron Juanda Caribe y Maiker para hablar sobre la situación, pero este se exaltó y señaló que no les quería escuchar porque estaba bastante molesto.

Les expresó que ya no sabía qué creerles y saber qué era real y qué no en ellos; además de señalar que si a él lo hubieran elegido como el supervillano no hubiera aceptado hacer tipo de cosas trayendo a colación a la hija de Juanda Caribe, provocando disgusto en el artista, quien le pidió que no la nombrara en su discusión.

Nicolás Arrieta se fue asegurándoles que no los quería escuchar y estos les explicaron a sus demás compañeros por qué hicieron dichas misiones enviadas por El Jefe y por qué consideraron que no fueron tan pesadas como el influenciador asegura.

Por ahora, los fanáticos del reality siguen al pendiente de cada detalle de lo que ocurre entre los participantes y lo que pasará con Juanda Caribe y Maiker tras haber sacado a la luz toda la verdad.