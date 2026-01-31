Supervillano de La casa de los famosos fue descubierto: estas son las consecuencias

La noche del pasado viernes 30 de enero se reveló la identidad del supervillano de La casa de los famosos Colombia, tras una misión asignada por El Jefe que en segundos puso fin a su racha. Ahora, Juanda Caribe deberá enfrentar las consecuencias.

¿Cuál fue la misión que dejó al descubierto la identidad del supervillano en La casa de los famosos?

Durante el After de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano y La Segura, presentadora invitada especial, anunciaron a los televidentes que Juanda Caribe había sido descubierto poco después de que El Jefe le asignara como misión recoger todas las toallas de los participantes y llevarlas al confesionario.

El supervillano quedó al descubierto en La casa de los famosos y ahora enfrenta castigos

Así mismo, debía sabotear el castigo del equipo Tormenta, quienes perdieron la prueba de beneficio y castigo de esa jornada. Sin embargo, esta no fue llevada a cabo, pues cuando se encontraba realizando la primera misión en la que Maiker lo estaba apoyando terminó siendo descubierto por Mariana Zapata y Lorena.

“Para que se acabe el juego, para que vean que sí estaba jugando: yo soy quien hizo todos los desordenes de la casa, yo solito, Maiker me estaba haciendo la segunda en la casa”, mencionó Juanda Caribe tras ser descubierto.

¿Cuáles son las consecuencias para Juanda Caribe por ser descubierto como el supervillano de La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que una vez El Jefe le reveló a Juanda Caribe que había sido elegido por el público como el supervillano de la temporada, el participante fue advertido con fuertes consecuencias en caso de ser descubierto por sus compañeros.

Y es que en caso no lograr llevar a cabo las misiones en completo anonimato, sería enviado a Placa durante la cuarta semana de La casa de los famosos Colombia que inicia el próximo lunes 2 de febrero.

“El reto era que si no me pillaban me salvaba (tenía inmunidad para la semana 4), y si me pillaban iba a Placa, y pillaron a Maiker. Todo lo tiene El Jefe (las pertenencias de los participantes), todas las noches me trasnoché, y te puedo decir todo”, explicó Juanda Caribe a los participantes”