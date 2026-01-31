Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Supervillano de La casa de los famosos fue descubierto: estas son las consecuencias

Juanda Caribe, supervillano de La casa de los famosos, fue descubierto por los participantes y enfrentará las consecuencias.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La casa de los famosos revela al supervillano y desata inesperadas consecuencias
La casa de los famosos revela al supervillano y desata inesperadas consecuencias

La noche del pasado viernes 30 de enero se reveló la identidad del supervillano de La casa de los famosos Colombia, tras una misión asignada por El Jefe que en segundos puso fin a su racha. Ahora, Juanda Caribe deberá enfrentar las consecuencias.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la misión que dejó al descubierto la identidad del supervillano en La casa de los famosos?

Durante el After de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano y La Segura, presentadora invitada especial, anunciaron a los televidentes que Juanda Caribe había sido descubierto poco después de que El Jefe le asignara como misión recoger todas las toallas de los participantes y llevarlas al confesionario.

El supervillano quedó al descubierto en La casa de los famosos y ahora enfrenta castigos
El supervillano quedó al descubierto en La casa de los famosos y ahora enfrenta castigos

Así mismo, debía sabotear el castigo del equipo Tormenta, quienes perdieron la prueba de beneficio y castigo de esa jornada. Sin embargo, esta no fue llevada a cabo, pues cuando se encontraba realizando la primera misión en la que Maiker lo estaba apoyando terminó siendo descubierto por Mariana Zapata y Lorena.

Artículos relacionados

“Para que se acabe el juego, para que vean que sí estaba jugando: yo soy quien hizo todos los desordenes de la casa, yo solito, Maiker me estaba haciendo la segunda en la casa”, mencionó Juanda Caribe tras ser descubierto.

¿Cuáles son las consecuencias para Juanda Caribe por ser descubierto como el supervillano de La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que una vez El Jefe le reveló a Juanda Caribe que había sido elegido por el público como el supervillano de la temporada, el participante fue advertido con fuertes consecuencias en caso de ser descubierto por sus compañeros.

Artículos relacionados

Y es que en caso no lograr llevar a cabo las misiones en completo anonimato, sería enviado a Placa durante la cuarta semana de La casa de los famosos Colombia que inicia el próximo lunes 2 de febrero.

“El reto era que si no me pillaban me salvaba (tenía inmunidad para la semana 4), y si me pillaban iba a Placa, y pillaron a Maiker. Todo lo tiene El Jefe (las pertenencias de los participantes), todas las noches me trasnoché, y te puedo decir todo”, explicó Juanda Caribe a los participantes”

Descubren al supervillano de La casa de los famosos y las consecuencias sorprenden
Descubren al supervillano de La casa de los famosos y las consecuencias sorprenden
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolas arrieta y juanda caribe Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta tuvo fuerte reacción al conocer al supervillano de La casa de los famosos

Nicolás Arrieta discutió con Juanda Caribe tras descubrir todo lo que hizo en La casa de los famosos Colombia.

Johanna Fadul termina en el calabozo tras romper una regla clave en La casa de los famosos La casa de los famosos

Johanna Fadul es enviada al calabozo al romper importante regla de La casa de los famosos: ¿qué hizo?

Johanna Fadul rompió las reglas de La casa de los famosos Colombia y fue enviada al calabozo por El Jefe.

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia. Sara Uribe

Sara Uribe rompió en llanto tras recibir valioso obsequio de Jacobo en La casa de los famosos Colombia

Sara Uribe, al igual que otros participantes del equipo 'Calma', se mostraron conmovidos por emotiva sorpresa que recibieron.

Lo más superlike

Nataly Umaña habla de su vida amorosa tras polémica línea de vida de Alejandro Estrada Nataly Umaña

Nataly Umaña revela detalles de su vida amorosa tras línea de vida de Alejandro Estrada

Nataly Umaña habló sobre su vida sentimental tras línea de vida de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.

Silvestre Dangond y yeison jimenez Silvestre Dangond

Silvestre Dangond confesó lo mucho que lloró tras la muerte de Yeison Jiménez; habló de su amistad

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones