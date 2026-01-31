Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Johanna Fadul es enviada al calabozo al romper importante regla de La casa de los famosos: ¿qué hizo?

Johanna Fadul rompió las reglas de La casa de los famosos Colombia y fue enviada al calabozo por El Jefe.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Johanna Fadul termina en el calabozo tras romper una regla clave en La casa de los famosos
Johanna Fadul termina en el calabozo tras romper una regla clave en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

La reconocida actriz Johanna Fadul recibió un fuerte castigo por parte de El Jefe tras romper una importante regla de La casa de los famosos Colombia. La reacción de la actriz al enterarse desató risas entre los internautas, ya que pensó que se trataba de un premio.

¿Qué regla rompió Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia?

Luego de la gala del pasado viernes 31 de enero, Karen Sevillano, presentadora del After, y La Segura, presentadora invitada, revelaron que Johanna Fadul recibió un inesperado castigo tras romper una de las reglas más importantes de La casa de los famosos Colombia: tapar intencionalmente su micrófono para hablar con Nicolás Arrieta.

Castigo para Johanna Fadul en La casa de los famosos: rompió una regla y fue al calabozo
Castigo para Johanna Fadul en La casa de los famosos: rompió una regla y fue al calabozo. (Foto Canal RCN).

A raíz de esta situación, El Jefe no dio espera y decidió actuar de manera inmediata, enviando a la actriz al calabozo de La casa de los famosos Colombia. Antes de conocer la sanción, Johanna expresó con emoción que, si El Jefe la llamaba, podría tratarse de un premio; sin embargo, no fue así.

“Vas a dormir en el calabozo. Hoy decidiste tapar el micrófono mientras hablabas y eso está prohibido en mi casa, por eso vas a dormir en el calabozo”, sentenció El Jefe, quien posteriormente le pidió a Nicolás Arrieta llevarla a este lugar.

¿Johanna Fadul no tendrá derecho a tener contacto con sus compañeros?

Además de pasar la noche en el calabozo, El Jefe mencionó que Johanna Fadul tampoco tendría derecho a recibir visitas de los demás participantes, algo que usualmente ocurre cuando un famoso es enviado a este castigo. Por lo tanto, quien quiera entablar una conversación con ella deberá hacerlo desde afuera.

“Para que la experiencia sea completa, el calabozo es de uso exclusivo. Nadie más puede entrar. Si alguien quiere visitarla, tendrá que conformarse con quedarse afuera. Disfruta esta noche”, sentenció El Jefe.

De esta manera, Johanna Fadul deberá cumplir el castigo completamente aislada, sin contacto directo con sus compañeros durante su estadía en el calabozo, hasta que El Jefe ordene su libertad.

Johanna Fadul es enviada al calabozo por esta razón
Johanna Fadul es enviada al calabozo por esta razón. (Foto Canal RCN).
