Jhonny Rivera enciende rumores de ruptura con Jenny López a días de su boda: “nosotros los solteros”

El reconocido cantante de música popular Johnny Rivera sorprendió a sus fanáticos al publicar un comentario en redes sociales que puso en duda su vida sentimental a pocos días de su boda con Jenny López.

¿Jhonny Rivera y Jenny López siguen juntos?

El pasado viernes 31 de enero, Jhonny Rivera compartió un llamativo video en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula miles de seguidores, interpretando su icónica canción ‘Soy soltero’, considerada por él como el himno de quienes no tienen pareja.

A días de la boda, Jhonny Rivera sorprende con mensaje que alarma a sus seguidores. (Foto Canal RCN).

“Aquí el himno de nosotros los solteros”, comentó junto al video, generando dudas sobre la estabilidad de su relación con Jenny López. Sin embargo, el artista aclaró entre paréntesis “(Sobre todo yo)”, recordando que en un mes se casará con su novia en una ceremonia pequeña y familiar.

Los fanáticos no tardaron en reaccionar al video de Jhonny Rivera, y los comentarios no se hicieron esperar.

Frases como “menos de un mes ya casado se acaba la soltería antes de los 80”, “Don Jhonny está buscando que lo manden a dormir a la sala” y “Aprovechando los últimos días de soltero antes de que le quiten el celular” inundaron la publicación.

Otros internautas bromearon con mensajes como “Ese himno suena a despedida oficial de la soltería” y “Jenny viendo esto y ya alistando el sofá”, dejando claro que el audiovisual despertó risas, ironía y todo tipo de especulación.

¿Cuándo será la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Vale la pena destacar que la pareja de artistas conformada por Jhonny Rivera y Jenny López reveló que su boda se llevará a cabo en el mes de febrero. Sin embargo, no dieron a conocer la fecha exacta para este día especial.

Así mismo, dejaron claro que los invitados serán exclusivamente familiares, equipo de trabajo y amigos muy cercanos a su círculo social, descartando la posibilidad de invitar a fanáticos a compartir con ellos este importante paso en sus vidas.

De esta manera, Jhonny Rivera y Jenny López dejaron claro que siguen más juntos que nunca y que su boda sí se llevará a cabo.