Dayana Jaimes reveló cómo maneja la cercanía de su hija con Caya Varón

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, se sinceró sobre la relación de su hija y la familia de Caya Varón.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Dayana Jaimes responde criticas
Dayana Jaimes reaccionó a fuerte crítica/AFP

Dayana Jaimes, viuda del cantante Martín Elías, se pronunció sobre cómo maneja la cercanía de su hija Paula con la familia de Caya Varón, expareja del fallecido artista.

¿Cómo maneja Dayana Jaimes la situación de su hija y Caya Varón?

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre cómo sobrellevaba la cercanía que tiene su hija con Caya Varón y su familia cuando con ella no tienen una buena relación, a lo que ella decidió explicar su postura al respecto.

dayana jaimes sobre su hija y caya varon

"Hace tiempo decidí sobrellevar la situación y evitar cualquier conflicto que pudiera generarse entre ellos que son hermanos. Entendí que aún después de tantos años hay mucho por sanar, por eso decidí hacerme a un lado mientras sanan esos corazones y dejan atrás ese rencor desmedido", dijo.

Señaló que tiene muy claro que el amor verdadero no se disfraza, no usa máscaras y sobre todo no separa a una madre de su hija para quedar bien.

La comunicadora detalló que quien quiera a su hija también la debe respetar a ella como la persona que la guia, protege y acompaña cada día.

Según explicó las dos juntas han librado muchas batallas con personas que les han tendido la mano y que nunca olvidará.

De igual manera, resaltó que la relación de su hija con su hermano Martín Elías Junior siempre existirá.

"Aquí seguimos, luchando con el día a día, trabajando, disfrutando, ver crecer a Paula y cumpliendo nuestros sueños y metas, siempre deseándoles a los demás el doble de bendiciones y pidiéndoles a Dios que los llenar de su amor", agregó.

¿Cómo es la relación de Dayana Jaimes y Caya Varón?

Si bien han tenido algunas diferencias, hace poco tiempo, el artista Martín Elías Junior, indicó que considera que la relación entre ambas es cordial y basada en el respeto, destacando que las dos saben que fueron muy importantes en la vida de su padre.

dayana jaimes y su relacion con caya varon

Por ahora, Dayana Jaimes sigue entreteniendo a sus seguidores con su diverso contenido en redes sociales.

