Comparten tierno video del hijo de Yeison Jiménez previo a su homenaje en El Campín

Juliana Calderón compartió un video inédito del hijo de Yeison Jiménez antes de su homenaje en El Campín

Ingrid Jaramillo Rojas
Tierno momento del hijo de Yeison Jiménez llega antes del homenaje en El Campín
Tierno momento del hijo de Yeison Jiménez llega antes del homenaje en El Campín.

A pocas horas de que inicie el homenaje a Yeison Jiménez en el Estadio Nemesio El Campín de Bogotá, Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón y novia de uno de los fallecidos en el accidente del cantante, compartió un video inédito del hijo del artista que conmovió a sus seguidores.

¿Cuál es el video que Juliana Calderón compartió del hijo de Yeison Jiménez?

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juliana Calderón compartió un corto audiovisual en el que mostró a Santiago Jiménez, hijo menor del difunto cantante Yeison Jiménez, previo al homenaje que se llevará a cabo en su honor este sábado 31 de enero en la capital colombiana.

Yeison jimenez en el campin
Revelan video de Yeison Jiménez antes de llenar El Campín/Canal RCN

En el video se puede ver al menor saludando a los asistentes del primer homenaje que se realizó al artista el pasado miércoles 14 de enero en el Movistar Arena, mientras es cargado por un familiar cercano. De fondo, aparecen fotos del cantante popular y su nombre.

Junto al video, Juliana Calderón comentó que quizá este sería el video más hermoso que sus seguidores podrían ver el día de hoy: “lo más hermoso que mirarán hoy”, y así fue, pues la publicación original generó todo tipo de reacciones, pues los fanáticos de Yeison Jiménez siguen sin asimilar la trágica muerte del artista.

¿Qué se sabe de la muerte de Yeison Jiménez?

En los últimos días la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) reveló el primer informe preliminar en el que detalló que la avioneta de matrícula N325FA que inició su despegue el pasado sábado 10 de enero en el aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, alrededor de las 4:09 p. m. con rumbo a Medellín contaba con todos los requisitos técnicos para su correcto funcionamiento.

Sin embargo la aeronave que transportaba al cantante junto a otras cinco personas no habría alcanzado la altura necesaria lo que la llevó a colisionar contra el terreno de la finca Marengo ubicada en la vereda Romita.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
