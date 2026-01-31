Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Alfonso recibió curioso regalo durante su más reciente concierto

Luis Alfonso presumió el inesperado regalo que recibió por parte de una fan en su más reciente concierto.

Ingrid Jaramillo Rojas
El inesperado regalo que Luis Alfonso recibió en pleno concierto y sorprendió a todos
El inesperado regalo que Luis Alfonso recibió en pleno concierto y sorprendió a todos.

El reconocido cantante de música popular Luis Alfonso fue sorprendido por una fanática durante su más reciente concierto en Villavicencio. El artista no dudó en presumir el inesperado obsequio, lo que desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

¿Qué regalo recibió Luis Alfonso durante su más reciente presentación en vivo?

El cantante de 32 años fue sorprendido por una multitud de fanáticos, entre los que destacó una persona en particular que decidió obsequiarle un par de gallinas sedosas, una de color blanco y otra negra. Esta especie de ave se caracteriza por su plumaje suave y esponjoso, además de tener cinco dedos en lugar de cuatro.

Fans dejan sin palabras a Luis Alfonso con curioso regalo durante su más reciente show
Fans dejan sin palabras a Luis Alfonso con curioso regalo durante su más reciente show.

Por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luis Alfonso también presumió las orejas azules de sus nuevas aves.

“Bueno, mi gente, el amor del público es tan hermoso que ya no solo vienen personas, sino que también vienen gallinas a verme. Miren, tan lindas, cómo serán de exóticas que tienen cinco dedos y las orejitas azules”, comentó el cantante mientras mostraba sus nuevas aves.

El curioso gesto no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes reaccionaron con sorpresa y ternura ante el inusual regalo que recibió el artista.

¿Luis Alfonso tiene finca?

Vale la pena destacar que el cantante de música popular recientemente estrenó su nuevo hogar, el cual consta de una lujosa y muy renovada casa ubicada en el campo. Esta propiedad cuenta con una amplia zona verde en la que tiene, junto a su esposa, una serie de animales como caballos, alpacas, vacas y, por supuesto, gallinas.

El artista ha dejado claro que este hogar fue construido con la intención de que sus hijos crezcan en un lugar donde se sientan libres y confiados, y en el que puedan forjar un futuro que también puedan disfrutar sus nietos.

Ahora, a este encantador lugar se sumaron dos nuevos integrantes gracias al inesperado obsequio de una de sus fanáticas.

Luis Alfonso vivió un momento inesperado tras recibir peculiar regalo en concierto
Luis Alfonso vivió un momento inesperado tras recibir peculiar regalo en concierto.
