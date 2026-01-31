Músicos de Yeison Jiménez conmovieron tras ensayos para su concierto en El Campín

Los músicos del cantante Yeison Jiménez conmovieron a millones de fanáticos del artista tras mostrarse en los ensayos previos al concierto que realizarán en su honor.

¿Banda de Yeison Jiménez le rendirá homenaje a Yeison Jiménez?

La familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez decidieron cumplir el sueño del aventurero de llenar un segundo estadio de su tour 'Mi Promesa', cuya fecha estaba agendada para marzo.

Debido a la dolorosa y lamentable partida del caldense, sus fieles fanáticos que habían adquirido las boletas podrán rendirle un homenaje y honrar su memoria al seguir en pie con el concierto que él siempre soñó para este sábado 31 de enero.

Los músicos del artista y varios colegas estarán presentes en el concierto, donde demostrarán por qué era uno de los más grandes del género regional colombiano.

El código de vestuario que se les pidió a sus fanáticos fue ir de blanco para glorificar al artista como se le merece.

¿Banda de Yeison Jiménez conmovió con su ensayo en El Campín?

A través de las redes sociales oficiales del artista se compartieron imágenes de la banda del músico en El Campín, provocando gran nostalgia en los seguidores del cantante que lo siguen recordando y lamentando su inesperado deceso.

Asimismo, uno de sus músicos en sus redes sociales también compartió un video en el que mostró parte de su ensayo causando profunda melancolía en sus admiradores.

De igual manera, se mostró que uno de los artistas confirmados, Luis Alfonso, también se encuentra ya en ensayos para ofrecer su mejor show y recordar a su amigo y colega como a él le hubiera gustado.

Tras las imágenes compartidas, miles de fanáticos han reaccionado comentando la falta que les sigue haciendo el cantante y el vacío tan grande que dejó en la música colombiana.

Cabe recordar que, la mayoría de los artistas de música popular estarán presentes en el homenaje, pero otros no podrán estar debido a que ya tenían algunos compromisos, entre ellos el cantante Jhonny Rivera, quien confesó que, aunque le hubiera gustado haber estado ya tenía programado un concierto afuera del país.