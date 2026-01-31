Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

¿Cuándo y a qué hora ver a Karol G y Justin Bieber en los Grammys 2026?

Karol G estará presentando y Justin Bieber volverá a presentarse luego de varios años en los Grammys.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
karol g y justin bieber en los grammy
Detalles de los Grammy 2026/AFP: Amy Sussman/Angela WEISS

La edición 68 de los Grammys 2026 han generado gran expectativa en millones de fanáticos de la música anglo.

Artículos relacionados

¿Cuándo y a qué hora son los Grammys?

La importante ceremonia que premia lo mejor de la industria musical se llevará a cabo este 1 de febrero en Los Ángeles, California, donde contará con la presencia de varias celebridades entre ellos Kendrick Lamar y Bad Bunny, este último quien estará también ofreciendo todo un show en el medio tiempo del Super Bowl el próximo 8 de febrero.

karol g y bad bunny en los grammys

¿Karol G y Justin Bieber estarán en los Grammys 2026?

La artista colombiana Karol G hará presencia en estos importantes premios como una gran representación latina siendo una de las presentadores principales de la gala y no como una presentadora de categoría o show.

Cabe mencionar que, el comediante Trevor Noah será el anfitrión de la ceremonia principal.

Además, está nominada en la categoría de "Mejor Álbum de Pop Latino" por su más reciente disco "Tropicoqueta", por el lograría llevarse tan importante reconocimiento.

Artículos relacionados

El artista Justin Bieber también se ha vuelto uno de los artistas que más ha captado la atención tras hacer su regreso oficial a este tipo de eventos luego de haberse tomado una pausa en su carrera musical para cuidar su salud mental y personal por su relación con su esposa Hailey y su bebé.

Su regreso a los escenarios ha generado gran ansiedad en sus fieles fanáticos que estaban esperando este momento.

Por ahora, se le ha visto al cantante llegar a los ensayos, pero cuya presentación es todo un misterio.

Otros de los artistas que también estarán en el escenario y han generado expectativa son Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Bruno Mars, Rosé y Tyler, The Creator.

Artículos relacionados

Por su parte, la Bichota se encuentra preparándose para esta nueva faceta luego de haber cautivado a miles de fanáticos con su reciente aparición en Medellín en el concierto de Bad Bunny, donde enamoró a todos con su aparición.

karol g en los grammys 2026

De igual manera sorprendió a muchos al ir a uno de los barrios de la capital de la montaña junto a Arcángel y el influenciador Daiky Gamboa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Musicos de yeison jimenez en el campin Yeison Jiménez

Músicos de Yeison Jiménez conmovieron tras ensayos para su concierto en El Campín

Revelan imágenes previas al concierto en homenaje al cantante Yeison Jiménez en El Campín.

Silvestre Dangond y yeison jimenez Silvestre Dangond

Silvestre Dangond confesó lo mucho que lloró tras la muerte de Yeison Jiménez; habló de su amistad

Silvestre Dangond se pronunció sobre su dolor tras el fallecimiento del artista Yeison Jiménez.

hija de yeison jimenez lo recuerda Yeison Jiménez

Hija de Yeison Jiménez reveló desgarradores mensajes recordando al artista

Hija de Yeison Jiménez conmovió a sus seguidores con sus mensajes tras la dolorosa partida del cantante.

Lo más superlike

Inquietante intento de contacto con Yeison Jiménez deja aterradora psicofonía Yeison Jiménez

Investigador paranormal intentó contactar a Yeison Jiménez y registró inquietante psicofonía

Investigador paranormal reveló impactante psicofonía al intentar contactar a Yeison Jiménez antes de su homenaje en El Campín.

Nicolas arrieta y juanda caribe Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta tuvo fuerte reacción al conocer al supervillano de La casa de los famosos

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones