¿Cuándo y a qué hora ver a Karol G y Justin Bieber en los Grammys 2026?

La edición 68 de los Grammys 2026 han generado gran expectativa en millones de fanáticos de la música anglo.

¿Cuándo y a qué hora son los Grammys?

La importante ceremonia que premia lo mejor de la industria musical se llevará a cabo este 1 de febrero en Los Ángeles, California, donde contará con la presencia de varias celebridades entre ellos Kendrick Lamar y Bad Bunny, este último quien estará también ofreciendo todo un show en el medio tiempo del Super Bowl el próximo 8 de febrero.

¿Karol G y Justin Bieber estarán en los Grammys 2026?

La artista colombiana Karol G hará presencia en estos importantes premios como una gran representación latina siendo una de las presentadores principales de la gala y no como una presentadora de categoría o show.

Cabe mencionar que, el comediante Trevor Noah será el anfitrión de la ceremonia principal.

Además, está nominada en la categoría de "Mejor Álbum de Pop Latino" por su más reciente disco "Tropicoqueta", por el lograría llevarse tan importante reconocimiento.

El artista Justin Bieber también se ha vuelto uno de los artistas que más ha captado la atención tras hacer su regreso oficial a este tipo de eventos luego de haberse tomado una pausa en su carrera musical para cuidar su salud mental y personal por su relación con su esposa Hailey y su bebé.

Su regreso a los escenarios ha generado gran ansiedad en sus fieles fanáticos que estaban esperando este momento.

Por ahora, se le ha visto al cantante llegar a los ensayos, pero cuya presentación es todo un misterio.

Otros de los artistas que también estarán en el escenario y han generado expectativa son Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Bruno Mars, Rosé y Tyler, The Creator.

Por su parte, la Bichota se encuentra preparándose para esta nueva faceta luego de haber cautivado a miles de fanáticos con su reciente aparición en Medellín en el concierto de Bad Bunny, donde enamoró a todos con su aparición.

De igual manera sorprendió a muchos al ir a uno de los barrios de la capital de la montaña junto a Arcángel y el influenciador Daiky Gamboa.