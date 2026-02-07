Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe reveló que quiso quitarse la vida: esto dijo en La casa de los famosos

Sara Uribe conmovió tras revelar detalles privados en La línea de la vida de La casa de los famosos Colombia 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sara Uribe reveló uno de los momentos más oscuros de su pasado
Sara Uribe hizo fuerte confesión sobre una decisión que marcó su vida. (Foto: Canal RCN)

Esta tercera temporada de La casa de los famosos Colombia vuelve a traer ‘La Línea de la vida’ de cada uno de los participantes y ya muchos han pasado por esa habitación para contar su historia.

En esta ocasión, Sara Uribe estuvo conversando con Carla Giraldo, en donde reveló varios detalles privados de su vida, como sus relaciones personales, el nacimiento de su hijo, la relación con su madre y su hermano.

Como toda historia de vida, la de la presentadora no fue fácil, pues conmovió al revelar información muy delicada sobre decisiones que algún día tomó.

¿Cuáles decisiones drásticas tomó Sara Uribe en su vida?

Sara Uribe no dudó en sincerarse no solo con Carla Giraldo, sino con los televidentes de La casa de los famosos Colombia 2026, a quienes les contó detalles muy sensibles sobre su vida.

Sara Uribe hizo fuerte confesión sobre una decisión que marcó su vida
Sara Uribe habló de un difícil episodio que vivió siendo joven. (Foto: Canal RCN)

Pues la presentadora confesó que “estaba cansada” y que en un momento de su juventud decidió tomarse muchas pastillas que eran de su madre, quien hasta la actualidad consume medicamentos para su salud mental.

Sin duda, esta revelación generó muchas reacciones, ya que no se imaginaban que Sara hubiese podido pensar en quitarse la vida; pues ahora es una mujer bastante alegre que irradia y contagia su buena energía.

¿Cuáles otros detalles reveló Sara Uribe sobre su vida en La casa de los famosos Colombia?

Además de su triste episodio ya mencionado, Sara Uribe destacó que uno de los amores de su vida es su hermano Tomás, a quien desde que lo alzó por primera vez, se convirtió en uno de sus pilares.

Sara Uribe habló de un difícil episodio que vivió siendo joven
Sara Uribe reveló uno de los momentos más oscuros de su pasado. (Foto: Canal RCN)

Así mismo, habló de Jacobo, su único hijo y fruto de su relación con Freddy Guarín; la presentadora dijo que su vida entera es el menor y que llegó para darle mucha más vida.

Por otro lado, reveló que ella quiso un hogar con el padre del niño y por eso se fue con él, dejando todos sus proyectos a cambio de tener una familia. Pero luego de separase, volvió a ser ella y junto a su hijo, han salido adelante.

Sara contó cómo fue que llegó a la televisión y cómo poco a poco ha podido cumplir sus sueños, gracias a la perseverancia que ha tenido desde niña.

