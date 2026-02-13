Miguel Pajón emocionó en redes con un nuevo video de su bebé en el vientre

La familia Pajón vuelve a ser noticia, pero esta vez no por una competencia ni por una medalla. La emoción que hoy los rodea tiene que ver con una nueva vida en camino.

Miguel Pajón, hermano de la múltiple campeona olímpica colombiana, está a punto de convertirse en padre, y la noticia ha despertado ilusión entre sus seguidores, quienes han acompañado cada paso de esta etapa a través de redes sociales.

¿Llegará a la familia de Mariana y Miguel Pajón un bebé con espíritu deportivo?

El video dejó ver el entusiasmo con el que la pareja vive esta experiencia. Miguel acompañó el video con un mensaje cargado de humor, insinuando que por la potencia de los movimientos tal vez su hijo podría inclinarse por el fútbol o la natación.

Amigos, seguidores y amantes del deporte celebraron el momento, destacando que el bebé ya parece demostrar energía y carácter incluso antes de nacer, muchos, además, hicieron referencia a la tradición atlética de la familia, asegurando que el pequeño ya trae el deporte en la sangre.

¿Continuará la tradición que ha marcado a los Pajón?

Hablar del apellido Pajón es pensar inmediatamente en el BMX y en la figura de Mariana Pajón, considerada una de las deportistas más importantes en la historia de Colombia.

Su legado, construido a punta de disciplina y triunfos internacionales, ha sido motivo de orgullo nacional durante años y Miguel, por su parte, también ha desarrollado su carrera en esta exigente disciplina, consolidando una familia donde el esfuerzo y la constancia son valores fundamentales.

La familia Pajón, reconocida por su legado deportivo en el BMX, vuelve a enternecer en redes con esta faceta personal. Foto Freepik

Aunque es muy pronto para saberlo, el entorno en el que crecerá estará profundamente ligado a la actividad física, la competencia sana y la búsqueda permanente de metas y la ilusión con la que Miguel asume su próximo rol como padre.

¿Cómo cambia la vida de la familia Pajón con la llegada de un hijo?

Convertirse en papá representa una transformación profunda, tanto en lo personal como en lo profesional y para Miguel, este momento significa abrir un capítulo distinto, en el que las competencias y los entrenamientos compartirán espacio con pañales, madrugadas y nuevas rutinas.

El hermano de Mariana Pajón mostró los fuertes movimientos de su hijo y emocionó a todos. Foto Freepik

El video de las pataditas no solo fue una muestra de ternura, sino también una evidencia de cómo la pareja atesora cada instante del proceso, en una familia acostumbrada a celebrar victorias deportivas, hoy la mayor conquista es la vida que está por llegar.

El nuevo bebé de la familia Pajón ya es motivo de celebración y simboliza la continuidad de una historia marcada por la pasión y la perseverancia, si será deportista de alto rendimiento o elegirá un camino diferente, el tiempo lo dirá.