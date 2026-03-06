Daniel Muñoz salió lesionado en partido ante Tottenham y genera preocupación en la Selección Colombia

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jugador clave de la Selección Colombia se lesionó en partido: ¿se perderá el Mundial?

Un jugador clave de la Selección Colombia sufrió una lesión durante un partido de Premier League y será evaluado para conocer la gravedad.

Una noticia sobre la lesión de un jugador clave de la Selección Colombia generó preocupación entre los seguidores del fútbol, especialmente por la posible ausencia que podría representar en caso de no recuperarse a tiempo para el Mundial.

¿Quién es el jugador de la Selección Colombia que se lesionó?

Se trata de Daniel Muñoz, futbolista colombiano que se desempeña como carrilero derecho. El jugador es uno de los habituales en la convocatoria de la Selección Colombia y actualmente juega en el Crystal Palace de la Premier League inglesa.

Muñoz se ha consolidado como una de las piezas importantes del equipo nacional gracias a su rendimiento en el fútbol europeo y su capacidad para aportar tanto en defensa como en ataque desde la banda derecha.

¿Cómo se lesionó Daniel Muñoz?

La lesión ocurrió durante un partido entre el Crystal Palace y el Tottenham por la Premier League. El colombiano tuvo que abandonar el campo en los primeros minutos del encuentro tras sufrir un fuerte impacto.

La jugada se produjo cuando Muñoz intentó desbordar por uno de los costados del campo. En medio de la acción fue derribado por una fuerte entrada de un rival, lo que provocó que saliera proyectado por los aires.

Tras el contacto, el jugador cayó directamente sobre su hombro derecho. De inmediato solicitó atención médica mientras permanecía en el césped. Aunque inicialmente intentó reincorporarse al juego, el dolor le impidió continuar, por lo que pidió el cambio pocos minutos después.

El director técnico del equipo londinense confirmó posteriormente que el futbolista fue visto con un aparato ortopédico en el brazo tras salir del campo. Además, indicó que Muñoz deberá someterse a exámenes médicos para determinar con precisión la gravedad de la lesión y el tiempo estimado de recuperación.

¿Cómo reaccionaron las redes ante la lesión de Daniel Muñoz?

La noticia de la lesión generó múltiples reacciones en redes sociales. Algunos usuarios manifestaron preocupación por el momento en que ocurre la situación, teniendo en cuenta la cercanía de los próximos compromisos de la Selección Colombia.

Entre los comentarios también se mencionó la “mala suerte” del equipo nacional debido a que el incidente ocurre a pocos meses de una cita mundialista.

Por su parte, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez expresó su deseo de que el diagnóstico médico no sea grave, destacando que Muñoz es un jugador importante dentro del esquema de la Selección Colombia.

Mientras se conocen los resultados de los exámenes, el estado del futbolista continúa siendo motivo de atención para los seguidores del equipo nacional.

