Juanda Caribe causa risas al imitar a Lady Noriega y repetir su frase sobre Tebi en el brunch

Juanda Caribe imitó a Lady Noriega tras el brunch de eliminación reciente y provocó risas en La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Juanda Caribe imita a Lady Noriega en el brunch
Juanda Caribe imita a Lady Noriega tras el brunch y desata carcajadas en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Tras el reciente brunch realizado el pasado miércoles 4 de marzo, previo a la gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia, varios de los participantes comentaron lo ocurrido durante ese momento del programa.

En esa ocasión, la actriz Lady Noriega fue la eliminada de la semana, lo que generó diversas reacciones entre quienes permanecen dentro de la casa.

¿Qué pasó en el brunch con Lady Noriega?

Durante el brunch, espacio en el que los nominados suelen expresar lo que piensan sobre la convivencia y algunos de sus compañeros, se presentaron varios intercambios de palabras y hubo varios complicitos entre ellos.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Lady Noriega tuvo algunos comentarios dirigidos a otros participantes de la casa como Alexa y Tebi.

Juanda Caribe imita a Lady Noriega en el brunch
Tras la salida de la actriz, en una la conversación que se dio en la mesa del comedor varios de los integrantes de Calma recordaron lo que ocurrió durante ese encuentro.

Algunos mencionaron que no estuvieron de acuerdo con ciertas afirmaciones hechas por la actriz durante ese momento.

A pesar de los desacuerdos que se comentaron posteriormente, algunos participantes señalaron que valoraban haber tenido la oportunidad de conocer a la actriz Lady Noriega dentro de la casa.

Incluso Juanda Caribe comentó que para su mamá sería muy especial saber que él convivió con la actriz.

¿Por qué Juanda Caribe terminó imitando a Lady Noriega?

Mientras hablaban de lo sucedido en el brunch, Juanda Caribe recordó una de las frases que Lady Noriega dijo durante ese momento del brunch.

Fue entonces cuando decidió imitar la manera en que la actriz se expresó al referirse a Tebi.

Juanda Caribe repitió una frase que ella habría dicho: “Es que ese Tebi es una rata rastrera”.

Juanda Caribe imita a Lady Noriega en el brunch
Al hacerlo, utilizó una servilleta en su mano para recrear el movimiento que hizo la actriz mientras hablaba con un abanico.

Por supuesto provocó risas entre varios de los presentes en la mesa, incluido el propio Tebi.

Durante la conversación, algunos comentaron que a Lady Noriega le habría incomodado que Tebi no le permitiera votar en una nominación anterior, luego de que él utilizara un poder que tenía dentro del juego para bloquear a uno de los participantes.

En medio de las risas, Juanda Caribe agregó: “El Tebi le metió su vetada”, dijo entre carcajadas.

Tebi respondió en tono tranquilo diciendo: “Para que sea seria”. Tras esto, Beba reaccionó de inmediato repitiendo las palabras de Tebi. Aunque Tebi no dio una respuesta adicional en ese momento, ella agregó que, según su opinión, quien debía ser serio era él.

