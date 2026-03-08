Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón dedicó mensaje y canción a Karina García del Día de la Mujer

Yina Calderón sorprendió con video junto a Karina García y La Toxi Costeña en el marco del Día de la Mujer.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón dedicó mensaje a Karina García
Yina Calderón compartió video junto a Karina García y La Toxi Costeña. (Fotos Canal RCN)

Yina Calderón constantemente está acaparando la atención mediática por sus comentarios y sus publicaciones en redes sociales, muestra de esto fue una que hizo en el marco el Día de la Mujer.

¿Cuál fue el video que compartió Yina Calderón del Día de la Mujer?

Yina Calderón compartió un video en el marco del Día de la Mujer de su paso por La casa de los famosos Colombia junto a Karina García y La Toxi Costeña.

En el video se veían a las tres exparticipantes del reality del Canal RCN cuando tenían una sección en el programa y presumían de su amistad.

Un video que sorprende ya que ambas terminaron su amistad en La casa de los famosos Colombia, pero al parecer en los últimos meses han vuelto a tener contacto.

Feliz día para todas mis Sayayinas y amigas. Les envío un beso y abrazo gigante, recuerden que ustedes tienen el poder.

Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos.
Yina Calderón recordó a Karina García en el Día de la Mujer. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue la canción que Yina Calderón le dedicó a Karina García por el Día de la Mujer?

Yina Calderón acompañó el video con la canción "Mujeres" de Ricardo Arjona la cual se la dedicó a sus excompañeras y a sus fanáticas 'Sayayinas'.

La influenciadora opita dejó claro que sus diferencias con Karina García son cosa del pasado y que al parecer podría resurgir una amistad entre ellas.

La mejor creación de Dios son las mujeres.


Cabe resaltar que, hasta el momento Karina García no se ha pronunciado al respecto sobre el video y mensaje de Yina Calderón por en el marco del Día de la Mujer.

Sin embargo, Karina García por su parte compartió también un video y unas palabras en conmemoración a esta fecha.

Feliz día mis reinas hermosas. Hoy solo es un día para que recordemos nuestro valor.

Karina en su mensaje invitó a sus seguidoras a siempre poner como prioridad el amor propio y a hacerse respetar.

Recuerden siempre ponerse a ustedes mismas por encima de todo. Amarse, respetarse, valorarse y alimentar muchísimo ese amor propio.

Yina Calderón y La Toxi Costeña analizaron relación de Karina García y Altafulla
Karina García dejó mensaje por el Día de la Mujer. (Fotos Canal RCN)
