De blog a la pantalla grande: Susana y Elvira regresa al cine tras casi dos décadas de historia

Lo que comenzó en 2008 como un blog escrito por María Fernanda Moreno y Marcela Peláez terminó convirtiéndose en uno de los proyectos transmedia más reconocidos del entretenimiento colombiano.

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Ahora, después de casi dos décadas evolucionando entre distintos formatos, Susana y Elvira: Sin plan B llega a las salas de cine el próximo 28 de mayo como una apuesta que no solo celebra la amistad femenina, sino también la capacidad de una historia para mantenerse vigente en medio de una industria en constante cambio.

La película, producida por Púlsar Studios y Jaguar Bite, marca un nuevo capítulo para una narrativa que ha pasado por blogs, libros, series web y ahora cine, consolidándose como una de las propiedades intelectuales más sólidas del entretenimiento nacional.

Susana y Elvira: Sin plan B llegará a las salas de cine colombianas el próximo 28 de mayo

¿Cómo nació el fenómeno de Susana y Elvira?

El proyecto nació como un blog donde sus creadoras hablaban sin filtros sobre amor, relaciones y vida cotidiana desde una mirada femenina honesta e irreverente. Con el tiempo, la historia conectó con miles de mujeres colombianas y logró expandirse a nuevos formatos.

En 2012 llegó la serie web protagonizada por Manuela González y Mabel Moreno, quienes ahora retoman sus personajes en la película.

Más de una década después, Susana y Elvira regresan a la pantalla grande para contar una nueva historia sobre dos mujeres completas, complejas y contradictorias que siguen enfrentándose a las preguntas de la adultez.

Susana y Elvira llega al cine y revive una historia que marcó a toda una generación

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¿Qué mostrará la película Susana y Elvira: Sin plan B?

La cinta presentará a Susana y Elvira rondando los 40 años y enfrentando nuevas preguntas sobre amistad, relaciones, maternidad y crecimiento personal.

Las amigas tendrán que enfrentarse a los cambios de la vida y a lo que significa realmente una amistad adulta, donde el tiempo ya no es ilimitado, no existe la cercanía constante de los años escolares y donde mantener un vínculo requiere esfuerzo, decisiones conscientes y, muchas veces, el valor de confrontar a quienes más queremos.

Cuando Susana decide encargarse de la boda de la artista del momento, representada por Elvira, ambas vuelven a encontrarse para organizar lo que promete convertirse en “la boda del año” en Santa Marta.

Sin embargo, en medio de ese proceso, todo lo que construyeron juntas podría ponerse en riesgo.

El elenco también contará con actores como Claudio Cataño, Emmanuel Restrepo y Luciano D'Alessandro.

La dirección está a cargo de María Gamboa, reconocida por producciones como La primera vez y Mateo.

Más allá de una película, el proyecto representa cómo las historias locales pueden evolucionar, adaptarse a nuevas plataformas y construir audiencias fieles en el tiempo. Susana y Elvira: Sin plan B llegará a las salas de cine colombianas el próximo 28 de mayo.